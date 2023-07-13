尖沙咀K11 ATELIER出租率95% 高端財金租戶佔近一半

受惠高鐵通車，加強西九龍至尖沙咀一帶，與深圳北站、福田等商業區連繫，逐步形成半小時生活圈，聚集資金及勞動力，區內甲廈再獲投資者重視，其中尖沙咀新落成甲廈K11 ATELIER出租率達95%。

隨著高鐵效應進一步釋放尖沙咀商業樓宇價值，近年不少本地財團，甚至外資基金也收購區內舊樓重建，並改變土地用途，轉為興建商業樓宇。市場預計，在多個重建項目帶動下，尖沙咀將有新一番景象，帶來更強的協同效應，滙聚更多來自金融、財富管理和保險領域的高端租戶。

▲ 新世界旗下辦公大樓K11 ATELIER地利優越，吸引不少金融、財富管理等高端租客進駐。

K11 ATELIER地標式甲廈供應

重塑商業區面貌

談到近年尖沙咀最大轉變，必定是新世界旗下Victoria Dockside落成。Victoria Dockside位於尖東維港海旁，滙集文化、零售、寫字樓、酒店及服務式住宅於一身，總樓面達300萬平方呎，已成為香港新地標。至於項目辦公大樓K11 ATELIER，亦吸引不少金融、財富管理等高端租客進駐，當中包括外資企業，如日本瑞穗銀行、台北富邦銀行。

此外，為部署中港通關機遇，富通保險去年承租辦公大樓逾萬平方呎樓面，開設嶄新概念中心The GalaMuse，中心設有多用途空間，如虛擬實境VR體驗區、私人會面室等，以提升客戶服務體驗。

▲ 富通保險去年承租辦公大樓逾萬平方呎樓面，開設嶄新概念中心The GalaMuse，中心設有多用途空間及虛擬實境VR體驗區等。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，以往尖沙咀商業樓宇不是特別高，限制了發展空間，但機場由啟德搬到赤鱲角後，九龍商業樓宇高度限制得以放寬，釋放了發展潛力，所以區內多了地標式的高樓大廈落成，重塑商業區面貌。雖然政府致力發展九龍東成為第二個核心商業區（CBD2），但對內地人來說，香港傳統核心商業區位於維港兩岸，即中環及尖沙咀，而尖沙咀的商業定性，不會因為CBD2的出現而失去。

▲ 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指尖沙咀區內多了地標式高樓大廈落成，重塑商業區面貌。

他續說，Victoria Dockside落成，加上星光大道翻新，鄰近西九文化區的發展，已令尖沙咀多了藝術、文化元素，發展因此愈趨多元化，而一個商業區不只是寫字樓，亦重視生活、餐飲、娛樂等配套，並需藝術、文化元素增值。以往私人銀行、財富管理等企業傾向由中上環，搬至港島東，但近年亦開始選擇尖沙咀，一來鄰近高鐵站，二來商務配套完善，有大型購物商場、特色食肆、五星級酒店，滿足商務招待所需，「這些行業重視與客戶交流，而K11 ATELIER這類新式寫字樓的設計模式、零售體驗，較為配合這些租客需要。」

張翹楚說，很多人會留意甲廈的硬件配套，如樓面有多大、車位是否足夠，近年則留意有沒有綠建環評的認證，但其實是否屬地標式建築也很重要，而這取決大廈的高度、設計、景觀等，以海景為例，如果甲廈接近水平面，低層也看到海景的話，自然有難以取代的優勢，「中環很多甲廈需要天橋去接駁，與水平面有一段距離，其實香港真正臨海的甲廈不多」。

新世界優質配套管理

迎疫後新常態

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文透露，以目前大廈租出面積計，約45%來自金融、財富管理機構，未來希望進一步提升有關行業的比率，另會迎合疫後新常態，引入大健康行業，如專業醫療及醫美等類別。

▲ 新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文（圖中）透露，K11 ATELIER Victoria Dockside租務理想，目前出租率達95%。圖右至左為K11 ATELIER租務部總經理翟毅賢、林浩文及K11 ATELIER租務部助理總經理鄒澳。

事實上，隨着香港人口持續老化，坊間不少醫療機構窺準商機，紛紛進駐商業區甲廈，開設提供一站式服務的高端醫務中心。不過，這類醫療中心需放置重型儀器，所以對於大廈有較高要求，如通風、承重量、來去水等。換句話說，不是所有甲廈，也能吸納這類高增值租客，而租客亦難在市場找到合適地方。K11 ATELIER Victoria Dockside個別單位設計能配合開設醫療中心的要求，所以成功吸引Humansa眼科中心進駐，提供專科診症等。

▲ K11 ATELIER Victoria Dockside個別單位設計能配合開設醫療中心的要求，所以成功吸引Humansa 眼科中心進駐。

林浩文說，中港通關後，集團旗下寫字樓的查詢量、睇樓量均告回升，尤其是來自中資機構，若與去年12月相比，多了起碼3、4倍，而K11 ATELIER Victoria Dockside近期亦錄租賃成交，有中資機構承租21樓半層樓面，涉約1.2萬平方呎。他預期，未來半年，大樓出租率有望達100%。

林浩文坦言，市場競爭大，尤其是近年落成的甲廈，其實在硬件、ESG方面也差不多，而集團最大優勢是生態圈，能帶來協同效應，而集團一直做好管理，揀選合適租戶，並非以租金、補貼作為賣點去吸客，「我們盡量做多些不同東西，令到客戶覺得租了我們寫字樓後，可以在我們生態圈內，產生協同效應及品牌提昇。」

他續說，以中資企業為例，她們租用辦公大廈後，可能要解決員工居住問題，而Victoria Dockside提供服務住宅，亦有五星級酒店，可供開會、出差之用，另有大型零售，而且集團生態圈多元化，涉及保險、專業醫療、大健康等範圍，令租客不假外求，所以項目吸引不少外資、中資租客。