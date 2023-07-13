尖沙咀K11 ATELIER出租率95% 高端財金租戶佔近一半

下一篇文章
建造業議會與香港建造商會以飯送暖 愛心魯班飯惠及逾萬基層市民
受惠高鐵通車，加強西九龍至尖沙咀一帶，與深圳北站、福田等商業區連繫，逐步形成半小時生活圈，聚集資金及勞動力，區內甲廈再獲投資者重視，其中尖沙咀新落成甲廈K11 ATELIER出租率達95%。
隨著高鐵效應進一步釋放尖沙咀商業樓宇價值，近年不少本地財團，甚至外資基金也收購區內舊樓重建，並改變土地用途，轉為興建商業樓宇。市場預計，在多個重建項目帶動下，尖沙咀將有新一番景象，帶來更強的協同效應，滙聚更多來自金融、財富管理和保險領域的高端租戶。
K11 ATELIER地標式甲廈供應
重塑商業區面貌
談到近年尖沙咀最大轉變，必定是新世界旗下Victoria Dockside落成。Victoria Dockside位於尖東維港海旁，滙集文化、零售、寫字樓、酒店及服務式住宅於一身，總樓面達300萬平方呎，已成為香港新地標。至於項目辦公大樓K11 ATELIER，亦吸引不少金融、財富管理等高端租客進駐，當中包括外資企業，如日本瑞穗銀行、台北富邦銀行。
此外，為部署中港通關機遇，富通保險去年承租辦公大樓逾萬平方呎樓面，開設嶄新概念中心The GalaMuse，中心設有多用途空間，如虛擬實境VR體驗區、私人會面室等，以提升客戶服務體驗。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，以往尖沙咀商業樓宇不是特別高，限制了發展空間，但機場由啟德搬到赤鱲角後，九龍商業樓宇高度限制得以放寬，釋放了發展潛力，所以區內多了地標式的高樓大廈落成，重塑商業區面貌。雖然政府致力發展九龍東成為第二個核心商業區（CBD2），但對內地人來說，香港傳統核心商業區位於維港兩岸，即中環及尖沙咀，而尖沙咀的商業定性，不會因為CBD2的出現而失去。
他續說，Victoria Dockside落成，加上星光大道翻新，鄰近西九文化區的發展，已令尖沙咀多了藝術、文化元素，發展因此愈趨多元化，而一個商業區不只是寫字樓，亦重視生活、餐飲、娛樂等配套，並需藝術、文化元素增值。以往私人銀行、財富管理等企業傾向由中上環，搬至港島東，但近年亦開始選擇尖沙咀，一來鄰近高鐵站，二來商務配套完善，有大型購物商場、特色食肆、五星級酒店，滿足商務招待所需，「這些行業重視與客戶交流，而K11 ATELIER這類新式寫字樓的設計模式、零售體驗，較為配合這些租客需要。」
張翹楚說，很多人會留意甲廈的硬件配套，如樓面有多大、車位是否足夠，近年則留意有沒有綠建環評的認證，但其實是否屬地標式建築也很重要，而這取決大廈的高度、設計、景觀等，以海景為例，如果甲廈接近水平面，低層也看到海景的話，自然有難以取代的優勢，「中環很多甲廈需要天橋去接駁，與水平面有一段距離，其實香港真正臨海的甲廈不多」。
新世界優質配套管理
迎疫後新常態
新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文透露，以目前大廈租出面積計，約45%來自金融、財富管理機構，未來希望進一步提升有關行業的比率，另會迎合疫後新常態，引入大健康行業，如專業醫療及醫美等類別。
事實上，隨着香港人口持續老化，坊間不少醫療機構窺準商機，紛紛進駐商業區甲廈，開設提供一站式服務的高端醫務中心。不過，這類醫療中心需放置重型儀器，所以對於大廈有較高要求，如通風、承重量、來去水等。換句話說，不是所有甲廈，也能吸納這類高增值租客，而租客亦難在市場找到合適地方。K11 ATELIER Victoria Dockside個別單位設計能配合開設醫療中心的要求，所以成功吸引Humansa眼科中心進駐，提供專科診症等。
林浩文說，中港通關後，集團旗下寫字樓的查詢量、睇樓量均告回升，尤其是來自中資機構，若與去年12月相比，多了起碼3、4倍，而K11 ATELIER Victoria Dockside近期亦錄租賃成交，有中資機構承租21樓半層樓面，涉約1.2萬平方呎。他預期，未來半年，大樓出租率有望達100%。
林浩文坦言，市場競爭大，尤其是近年落成的甲廈，其實在硬件、ESG方面也差不多，而集團最大優勢是生態圈，能帶來協同效應，而集團一直做好管理，揀選合適租戶，並非以租金、補貼作為賣點去吸客，「我們盡量做多些不同東西，令到客戶覺得租了我們寫字樓後，可以在我們生態圈內，產生協同效應及品牌提昇。」
他續說，以中資企業為例，她們租用辦公大廈後，可能要解決員工居住問題，而Victoria Dockside提供服務住宅，亦有五星級酒店，可供開會、出差之用，另有大型零售，而且集團生態圈多元化，涉及保險、專業醫療、大健康等範圍，令租客不假外求，所以項目吸引不少外資、中資租客。