宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 副刊版 2023/07/14 分享： 分享： 卡地亞（CARTIER）與sacai創辦人阿部千登勢攜手合作的CARTIER Trinity for Chitose Abe of sacai系列於去年3月已發布，但一直只聞樓梯響，終於日前釋出令人震 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 2023/07/07 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 2023/06/30 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 2023/06/16 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 CHOPARD向七大藝術致敬 2023/06/09 CHOPARD向七大藝術致敬 陳卓賢飾演CHAMUET蜜蜂王子 2023/06/02 陳卓賢飾演CHAMUET蜜蜂王子