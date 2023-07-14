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宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港

副刊版 2023/07/14

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卡地亞（CARTIER）與sacai創辦人阿部千登勢攜手合作的CARTIER Trinity for Chitose Abe of sacai系列於去年3月已發布，但一直只聞樓梯響，終於日前釋出令人震

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欄名 : Jewelry

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