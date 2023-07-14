大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 副刊版 2023/07/14 分享： 分享： 被譽為美食家首選的郵輪公司—大洋郵輪，最近又有新搞作，於旗下船隊推出珍稀葡萄酒系列，涵蓋80款來自世界頂級酒莊的全新美酒。 出外旅遊，不外乎飲飲食食，能夠安坐船上，享受世界各地的葡萄酒，實在是賞心樂事。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 2023/07/07 破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 2023/06/16 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 2023/06/02 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 2023/05/26 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 2023/05/19 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 郵輪 郵輪假期 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line，美：NCLH） 葡萄酒 美元 品牌 餐廳 美食 法國 意大利