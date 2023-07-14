大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光

被譽為美食家首選的郵輪公司—大洋郵輪，最近又有新搞作，於旗下船隊推出珍稀葡萄酒系列，涵蓋80款來自世界頂級酒莊的全新美酒。

出外旅遊，不外乎飲飲食食，能夠安坐船上，享受世界各地的葡萄酒，實在是賞心樂事。

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