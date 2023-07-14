CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士 副刊版 2023/07/14 分享： 分享： 對日本動畫迷來說，有數套動漫是動漫歷史的經典作品，即使漫畫和動畫已經完成多年，其商品仍然在市場未曾停止過推出，隨手拈來的有《機動戰士高達》、《聖鬥士星矢》和《新世紀福音戰士》等。 不過，原來《新世紀福音 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 今日 Magritte╳LALIQUE 超現實主義水晶 歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 2023/06/23 歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 2023/06/09 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 SWAROVSKI × Marvel 倒立水晶蜘蛛俠 索價20萬 2023/05/26 SWAROVSKI × Marvel 倒立水晶蜘蛛俠 索價20萬 坐看百大椅子 2023/05/05 坐看百大椅子 消費資訊 卡通動漫 新世紀福音戰士 日本 智能手機 日圓