CASETiFY 手機上的新世紀福音戰士

對日本動畫迷來說，有數套動漫是動漫歷史的經典作品，即使漫畫和動畫已經完成多年，其商品仍然在市場未曾停止過推出，隨手拈來的有《機動戰士高達》、《聖鬥士星矢》和《新世紀福音戰士》等。

不過，原來《新世紀福音

...