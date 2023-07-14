PANERAI╳Luna Rossa帆船隊 全新Luminor家族 一門五傑

與深海探險有不解之緣的PANERAI，一直為Luna Rossa帆船隊的當代航海家製作精密時計，而將於2024年開賽的第37屆美洲盃帆船賽也正臨近，團隊加緊練習外，品牌為替對方打氣，一口氣推出共5款特

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