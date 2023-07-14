PANERAI╳Luna Rossa帆船隊 全新Luminor家族 一門五傑 副刊版 2023/07/14 分享： 分享： 與深海探險有不解之緣的PANERAI，一直為Luna Rossa帆船隊的當代航海家製作精密時計，而將於2024年開賽的第37屆美洲盃帆船賽也正臨近，團隊加緊練習外，品牌為替對方打氣，一口氣推出共5款特 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 第10屆Only Watch 11月舉行拍賣 62款錶作為慈善創意大爆發 2023/07/07 第10屆Only Watch 11月舉行拍賣 62款錶作為慈善創意大爆發 由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 2023/06/30 由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 長期溫和增長 業務極為穩健VISA攻守兼備 2023/06/24 長期溫和增長 業務極為穩健VISA攻守兼備 日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 2023/06/23 日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 2023/06/17 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後