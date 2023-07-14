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BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元

副刊版 2023/07/14

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時尚這回事，重中之重要懂價錢的意義，像風魔所有女士、令不少OL節衣縮食追捧的手袋，不少品牌因「成本上漲」關係，已不斷加價加到令世人負擔不起的地步……

話口未完，以小羊皮織皮聞名於世的意大利品牌

...

欄名 : Fashion

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