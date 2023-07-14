BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 副刊版 2023/07/14 分享： 分享： 時尚這回事，重中之重要懂價錢的意義，像風魔所有女士、令不少OL節衣縮食追捧的手袋，不少品牌因「成本上漲」關係，已不斷加價加到令世人負擔不起的地步…… 話口未完，以小羊皮織皮聞名於世的意大利品牌 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 2023/07/07 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 2023/07/07 2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 郭培中國高訂第一人 2023/06/30 郭培中國高訂第一人 LilyEve 變種愛馬仕 2023/06/16 LilyEve 變種愛馬仕 6月Pride Month 時尚之旅 2023/06/16 6月Pride Month 時尚之旅 歐元