四碗火車頭、三窩咖喱牛腩、三碗燒雞檬粉，另外還有烤魷魚、牙車快、燒魚餅……十一人盡興，承惠千三港元。醫生被價錢嚇一跳，價廉物美這稱號當之無愧。

可惜這不是在香港，而是在鄰市珠海，從尖沙咀乘過關車出發到珠海市香洲，需時一小時十五分，入住Renaissance才八百元人民幣一晚，鄰近大型商場十分興旺，而這價廉物美的越南餐館便在其中。相信在港車北上普及化後，這城市不難成為港人休閒好去處。

二十多年前，珠海只是小漁村，香港百多年前也是；珠海能以低價錢供應美食，香港若干年前也能做到。但今天絕難以價廉物美作招徠，原因明顯歸咎於高租金、高工資，當兩者高企時，餐廳老闆便只能在食物質素上讓步，就算如此，毛利依然淡薄。

不是嘗試比較兩個城市，也確不能相比。香港早已是發達城市，而珠海剛剛起步，任何城市或國家總有它的生長周期，從未發展到發展中，期間定有很多機遇，惟在發展後期，財富變得兩極化，有錢的愈有錢，窮的愈窮，機遇自然減少。餐飲業也順着這個周期而變化，以往香港有很多老牌小館子，能以合理價錢供應好菜式，現今已在市面消失，取而代之的，見到不少價格高昂小餐廳人均消費逾二千元，為減少租金負擔，餐廳面積小得可憐，惟靠掛着某某大廚之名抬高價格才能勉強生存。而平民大眾的餐廳，大部分只能聽到那句「一分錢、一分貨」。

時光不能倒流，但政策確有改進空間。