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攝時間小店

副刊版 2023/07/14

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西營盤近年開了很多新派咖啡店，近海邊一帶店舖吸引大批遊客打卡，但我較喜歡寧靜和細緻，若讀者跟我一樣，喜歡細味一間小店的靈魂，我會推薦士美菲路的小咖啡店Sip The Moment（中文叫「攝時間」）。

推開木門，面積不大，約可同時坐上四、五個客人，店內安寧氣息與外間煩囂喧鬧成對比。店主是位愛專心靜靜地沖咖啡的年輕女子，亦會製作自家甜品。

試她製作的日本小倉山抹茶豆腐軟心蛋糕，有種「終於邂逅到」的感覺，我向來喜歡抹茶和豆腐蛋糕，如今兩者兼得，還加上紅豆和忌廉，立即成為我往後求索欣悅的心癮，想起就去。她那85%朱古力Baileys雪糕，我一啖即毫不客氣要求訂購一盒回家自肥。我問店主：「抹茶如何不苦？」「用好品質的抹茶不會苦。」她說罷並向我展示一罐日本山政小山園小倉山抹茶，更教路：「若要做出豆腐軟心蛋糕的質感，要加白朱古力。」其坦誠無私，可愛得教人會心微笑。

原來，九○後店主阿純畢業於樹仁大學新傳系，曾當法庭記者。可能因為這個專業，她切切實實地感受到香港人需要有個喘息、放空、療癒、攝下時間的空間；而她在那些年往返法庭的日子，也察覺自己是時候需要一個攝時間的回氣位。阿純每朝早上八時開舖，獨自一腳踢站在小廚房直踩到下午六時，在咖啡店內，她不是在製作飲品、甜品中，就是在預備食材中。她為了給顧客們一個可充電的攝時間時空，甘願耗用了自己的攝時間配額。

近幾年，我特意尋找小店去支持的，但做得飲食業，若只是單靠賣「小店」和「夢想」，而最主要的元素—食物—卻做得不夠好或不夠用心的話，那人家即使想支持，也實在找不到回頭的理由。然而，有心又有品質的年輕小店，是值得大大力支持的。這裏是我經常回頭攝時間的一間。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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