新田科技城吸專才 首要「職住平衡」

金管局上星期終於放寬逆周期措施，1,500萬元以下的自用住宅，最高可承造7成按揭；1,500萬至3,000萬元的住宅物業按揭亦上調至6成，相信有助市民換樓。以今日世界標準而言，由財爺「放風」到金管局出手，能在短時間內成事，實屬少見，難能可貴。是次放寬貨幣政策或可一時間刺激樓市成交，但樓市要長遠健康發展，關鍵在供應的「量」之餘，其實也在於「質」。

說到居住的「質」，說穿了就是「職住平衡」。新一屆政府以「南金融、北創科」作為發展新格局，《北部都會區發展策略》建議已制定明確政策及行政指引，盡量把「無地域限制、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓，遷往北部都會區。據發展局最近向立法會提交的新田科技城建議發展大綱，新田科技城的面積為627公頃，單計新田科技城預計有16.5萬個就業機會；若加上河套區的計算，就超過21萬個就業機會。但現時區內規劃的住宅供應僅5萬多伙，換言之，粗略計有逾10萬人每天要跨區上班。

發展「新市鎮」 輕工業時代產物

回看最初香港的城市發展，主要的經濟活動集中在維港兩岸。但隨着人口增長、新市鎮發展，這種集中在中央商業區的規模，漸漸變成對交通系統的負荷，塞車更是問題的痛點。大批市民每天要花一兩小時通勤上下班，不但有違城市平衡發展的理念，也反映未能有效規劃土地。行政長官在2022年《施政報告》也曾提到，過去半世紀香港的城市規劃工作「未能達致職住平衡、自給自足的目標」，點出了過去香港規劃的盲點。

實情是由上世紀50年代新市鎮發展至今，今日香港已經有超過一半人口居住在新界，當年香港人仍以輕工業為主，「職住平衡」就是在新市鎮外圍設工業村；但香港的金融服務業很快便已井噴式發展起來，到80年代主要就業的中心又回到維港兩岸的商業中心區。然而，就在這個時候，在香港鄰近的深圳亦同時急速發展起來。

客觀來看，對很多居住在新界的居民，他們與深圳最繁盛的區域，距離比起到中環更近。筆者早前也有文章說過，疫情前元朗已成功發展，商用地租金和基本薪酬水平其實已與旺角看齊。所以再往前去想，香港經濟重心由昔日的維港兩岸，轉化成多元多核心的發展也是大勢所趨，現在要放多些心機去規劃。

科技城留人 要預早規劃居住需要

除了居住需要外，當區的社區和生活配套設施，包括運動康樂、零售、餐飲、娛樂，甚至是學校、診所等也是不可或缺。根據政府建議文件，暫時北都區的規劃，除了洲頭地鐵站含有住宅的混合用途外，周邊的大部分土地全為創科用地，用途單一，大綱只提到有兩幅土地擬用作混合用途，對偌大的科技城來說明顯不足夠，難以凝聚成為宜居宜業的社區。

始終科技城的發展目標是吸納專才，用錢是第一件事，但吸進來後，人才肯不肯長遠留下來發展，也是要看工作地點能提供甚麼生活質素，否則他們待個兩三年後不喜歡香港的生活，賺了錢就走，輸入人才的計劃做得再好也是「一路輸血、一路放血」，沒完沒了。

上文提到新田科技城有5萬多伙住宅，乍聽之下數目不少，但當中有7成為公營房屋。如果新田真正發展成創科中心，相信有相當大部分在該處工作的創科專才，不會符合入住公營房屋的資格，反而是本已在香港其他地區落地生根的申請人，為求加快上樓才勉為其難地搬進來，能否轉移到科技城工作也是未知。政府要認真思考，新田的經濟體要成為甚麼樣子，和需要建立怎樣的社區，才能吸納創科人才在該區長期發展，安家落戶。

避免「職住分離」 提升生活幸福感

上一個時代的新市鎮連工業村「計劃趕不上變化」，是因香港那些年經濟發展的速度極高，只不過是犧牲了職住平衡。今時今日，人生在世最值錢的其實就是時間，沒有之一。打工仔每日要用一兩小時上下班通勤，假設每人每周工作40小時，一年下來搭車其實已折損相當於兩三個月的工作時間。那在無形中增加了香港人的生活負擔，同時也導致生活幸福感的消散。

政府已定下新世代規劃及城市設計方針，力求在新發展區實現「15分鐘生活圈」，例如新田科技城的規劃文件中，已提倡公共交通、社區設施，休憩及康樂設施共冶一爐，這是很有象徵意義的示範。

無論如何，現在北部難得有平地可開發，我們有機會重新上路，用邁向未來的發展思維去規劃我們的共同未來，令北都區的土地規劃避免「職住分離」，才可以令香港變得更宜居，不斷提升生活幸福感，這才是令香港長期維持「世界一綫城市」國際地位的最理想規劃。

▲ 新田科技城的發展目標是吸納專才，土地規劃要避免「職住分離」，才可以令香港變得更宜居，這才是令香港長期維持「世界一綫城市」國際地位的最理想規劃。（資料圖片）