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未來Web3新世界 與生活息息相關

行政人員版 2023/07/14

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今日是GOVirtual展覽的最後一天，未去參觀的朋友要把握時間，畢竟大眾對未來虛擬新世界充滿憧憬，而這個展覽絕大部分是落地應用的實際科技，當然包括近期大熱的各類人工智能技術。讀者可曾想過在商場中對着

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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