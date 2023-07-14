未來Web3新世界 與生活息息相關

今日是GOVirtual展覽的最後一天，未去參觀的朋友要把握時間，畢竟大眾對未來虛擬新世界充滿憧憬，而這個展覽絕大部分是落地應用的實際科技，當然包括近期大熱的各類人工智能技術。讀者可曾想過在商場中對着

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