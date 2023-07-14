未來Web3新世界 與生活息息相關 行政人員版 2023/07/14 分享： 分享： 今日是GOVirtual展覽的最後一天，未去參觀的朋友要把握時間，畢竟大眾對未來虛擬新世界充滿憧憬，而這個展覽絕大部分是落地應用的實際科技，當然包括近期大熱的各類人工智能技術。讀者可曾想過在商場中對着 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 AI元年半年結 α世代做好準備 2023/07/07 AI元年半年結 α世代做好準備 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 2023/06/30 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 2023/06/23 從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 2023/06/16 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 2023/06/09 教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 服務 電子支付 區塊鏈 IT技術