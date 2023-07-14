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馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大

行政人員版 2023/07/14

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Tesla、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三宣布成立新AI公司X.AI，幕後團隊成員來頭不少，包括OpenAI、Google Research、Microsoft Research

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