馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 行政人員版 2023/07/14 分享： 分享： Tesla、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三宣布成立新AI公司X.AI，幕後團隊成員來頭不少，包括OpenAI、Google Research、Microsoft Research ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 今日 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 2023/07/13 Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 2023/07/13 IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 2023/07/12 美喜劇演員夥作家 控OpenAI及Meta侵權 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 2023/07/12 歐美達成新協議 允美儲存歐用戶數據 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 商業 Google Twitter Tesla 馬斯克 Microsoft