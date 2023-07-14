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海港城LCX 迪士尼海陸空8大打卡位 逾30經典角色亮相+工作坊+限定店

行政人員版 04:00 2023/07/14

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迪士尼粉絲有福喇！黛安收到風，即日起至9月3日，迪士尼逾30個經典角色將會參與《Disney 100︰Travel Together with Harbour City & LCX》活動，分布喺尖沙咀海港城同LCX嘅8個地點，等大家同佢哋一齊「打卡」出發冒險呀。

8個場景各有特色，例如海運大廈露天廣場停泊咗全長25米嘅「海上探險號」，由米奇率領一眾好友同大家玩遊戲；唐老鴨、胡迪、史迪仔等就以限定造型亮相，喺海運觀點迎接大家登上「夢幻熱氣球」嘅空中之旅；港威商場大堂亦放置咗大電視，帶大家穿越時空，返到90年代嘅迪士尼經典世界。

現場仲有攤位遊戲、親子DIY工作坊及換領禮品活動等，例如捐款$20就可以參加「DIY迪士尼公主書籤」工作坊；喺LCX單一消費滿$200兼like指定社交媒體專頁，更可以換領Duffy與好友嘅紙扇及紙帽；同場仲有期間限定店，出售多款迪士尼100周年主題商品，咁多精采活動真係可以玩足成日㗎！

本文轉載自《晴報

25米長海上探險號

米奇造型直升機

夢幻熱氣球

迪士尼公主圖書館

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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