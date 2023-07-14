下半年廣告市道不樂觀

最近發現一家我們經常光顧的餐廳已經結業。令人驚訝的是，該餐廳捱得過疫情，反而復常後要倒閉。我估計在疫情中餐廳仍有憧憬，結果卻不及預期，長痛不如短痛。香港雖已解除所有防疫措施4個多月，但市面經濟仍非常疲弱。廣告市道可說是經濟寒暑表，以我們集團為例，第一季生意仍有不錯的增長，但到第二季已無以為繼。上半年財務報告還未完成，但就我已掌握的數據，業績比去年同期有明顯的倒退。

通關後遊客量遠低於疫情前，除了旅遊業的營運能力未完全恢復，也因在聯繫滙率下，美元強勢帶動港元升值。從小紅書上有大量帖文投訴香港物價貴，便可看出端倪。本地消費也因港人報復式旅遊、美國加息令供樓負擔增加、樓市不景氣等影響而轉弱。我以前做過一個研究，發現廣告支出和樓市指數有很高的相關性。今年的情況也如是，第一季樓價上漲時，廣告支出有不錯的增長，第二季樓市回落，廣告支出也相應轉弱。現在連施永青也說，樓市牛市下半年不會重臨，看來下半年廣告市道也不太樂觀。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》