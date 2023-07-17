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人工智能改變世界  用ETF享受AI盛宴

特約 15:00 2023/07/17

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談及今年的投資熱點，相信大家首先會想到人工智能（AI）。不少人擔心AI是否一個泡沫，轉眼間又成為過眼雲煙。不過，隨著AI融入在生活的每一部分，包括工作、學習、駕駛、製造業、醫療等，AI對我們只會愈來愈重要，股神巴菲特更形容人工智能就像「原子彈」，無法取消它的發明。

人工智能增速加快

著名資產管理公司、資產管理規模超過2,300億美元¹的未來資產環球投資認為，投資AI是未來的趨勢，相信AI將會在未來的幾年內改變生活方式和商業模式，並列為重點的投資方向。

AI市場高速發展，以今年火熱的生成式人工智能為例，研究機構IDC預測，生成式人工智能的市場規模將從2021年的33億美元急增至2026年的160億美元，複合年均增長率高達37%。生成式人工智能未來將應用於公用雲等，龍頭雲服務商及其他數據中心供應鏈企業均擁抱巨大的增長空間。

AI並非嶄新的概念，然而近年能夠加速發展，主要得益於基礎設施的發展。實際上，AI固然需要算法，然而同樣需要快速的網絡速度、天量的數據及運算速度。隨著4G到5G的發展，網絡速度愈來愈能快速、穩定且降低延誤，試想人工智能下的自動化駕駛，若因網速而出現延誤，交通安全無法得到保證，自然無法實現自動化駕駛。

此外，現時人工智能的根基是機器學習以至深度學習，而後者是否能成功學習，則視乎有沒有足夠的數據供其「閱讀」，只有足夠的數據才能用的模型，天量的數據處理，同時衍生對運算速度的高要求。

有些投資者疑慮，現在AI是否像2001年的互聯網泡沫。當然，兩者都與科技有關，但發展快速並不代表是泡沫，泡沫應該是發展欠缺實質的基本因素支持。AI與2001年互聯網行業不同，上述AI的配套已經開始完善，而當時互聯網網速或電腦普及化仍有距離。

另一方面，AI與不少重要的新興行業發展有關，例如電動車加AI是自動化駕駛，AI在生物科技上可以加快診斷、基因排序甚至治療上，AI用於製造業則產生智能製造、自動化製造，而AI用於智能電網，對於減碳減排亦有重要幫助。因此，AI現時不單是一個概念，更是能夠影響各行各業、深入到生活的重要技術突破。

選股不只要有概念

當然，AI發展一日千里，並不代表投資所有AI企業都能獲利，仍然需要深入研究，考慮技術發展、商業模式及行業生態等，識別最具潛力的投資機會。實際上，投資AI不一定要投資在技術公司。例如在起步階段時，AI算法公司要投放大量資金到研發，短期內未必能馬上轉化為盈利，反觀作為AI的基礎，芯片的效率左右AI應用的速度，芯片公司率先受惠AI發展的大趨勢。此外，現時科網企業擁有大量用戶及數據，為AI技術公司的重要合作夥伴，前者能為AI商業化提供基礎。

除了選股要深入研究外，同時要作出多元化的投資組合，不要輕率希望一注獨贏，否則個別企業出現風險時，組合價值便會出現大幅波動，未能享受AI帶來的投資盛宴。

有時間也未必有精力鑽研全世界的科技公司，更何況大家連時間也未必足夠。與其冒險選股，不如考慮透過ETF進行投資。如未來資產旗下多隻ETF均受惠AI的發展，又能覆蓋全球不少企業，且入場門檻低，適合希望投資AI的投資者。

覆蓋不同AI範疇

專注於科技領域投資的未來資產，現時在全球有超過500隻ETF（截至2023年4月，未來資產），投資全球市場的新興投資主題及顛覆性技術，AI自然不會例外。目前，未來資產的投資產品覆蓋人工智能、機器人、雲端運算、半導體等，在香港市場上，公司有5個與AI有關的產品，大家要投資AI，不妨多留意其ETF。

例如Global X元宇宙主題主動型ETF（03006）主攻元宇宙及AI的主題，物色將實現高增長的優質公司。根據FactSet的預測，截至2023年3月31日， 該ETF的2023財年市盈率達到24倍，而2023年及2024年的每股收益分别增長17%及23%、投資組合的資產回報率及股本回報率分別為12%及24%，反映其中的企業不單有概念，同時有盈利增長支持。

重要資料：
本文件僅供香港投資者。
本文件並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介。
投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。
投資於相關基金可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動/主動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。
投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。
發行者: 未來資產環球投資(香港)有限公司。本文件並未經香港證監會審閱。

¹ 截至2022年3月31日

立即了解更多: http://bitly.ws/KCIK

(特約)

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