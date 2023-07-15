樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 【新措施詳情】是次金管局修訂4項按揭安排，已全數於上周五（7日）公布當日起生效。當中樓價$1,500萬或以下，以及$1,500萬至$3,000萬的自住物業，最高按揭成數分別上調至7成及6成；至於$ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 今日 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 今日 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 今日 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 今日 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 你可能感興趣 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 今日 01:00 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 今日 01:00 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 01:00 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 最新專欄文章 更多 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 今日 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 今日 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 今日 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 今日 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 按揭貸款 香港金融管理局