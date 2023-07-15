樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險

【新措施詳情】是次金管局修訂4項按揭安排，已全數於上周五（7日）公布當日起生效。當中樓價$1,500萬或以下，以及$1,500萬至$3,000萬的自住物業，最高按揭成數分別上調至7成及6成；至於$

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