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太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場

置業家居 2023/07/15

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【受惠放寬按揭屋苑最新市況】鰂魚涌太古城為是次樓按放寬的受惠屋苑之一，惟上周五（7日）放寬按揭成數上限後，尚未錄得新增成交，全月截至11日（周二）亦僅錄3宗，平均呎價約$18,652。區內代理指，目前

...

欄名 : 封面故事

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