太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 【受惠放寬按揭屋苑最新市況】鰂魚涌太古城為是次樓按放寬的受惠屋苑之一，惟上周五（7日）放寬按揭成數上限後，尚未錄得新增成交，全月截至11日（周二）亦僅錄3宗，平均呎價約$18,652。區內代理指，目前 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 今日 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 今日 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 今日 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 今日 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 你可能感興趣 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 今日 01:00 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 今日 01:00 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 01:00 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 最新專欄文章 更多 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 今日 放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 今日 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 今日 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 今日 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 放盤 太古城 二手市場