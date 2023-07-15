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維港灣轉買為租增 本月仍未開齋

置業家居 2023/07/15

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【受惠放寬按揭屋苑最新市況】大角咀維港灣的細3房套戶雖受惠於是次樓按放寬措施，惟因目前二手市況淡靜，令準買家普遍觀望後市，甚或轉買為租。代理亦指，此類單位目前僅有不足20個放盤，叫價由$1,250萬起

...

欄名 : 封面故事

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