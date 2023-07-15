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盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎

置業家居 2023/07/15

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【受惠放寬按揭屋苑最新市況】青衣盈翠半島因不乏海景3房單位，且造價屬是次受惠水平，於按揭成數放寬後，睇樓量即按周增加約2成。

利嘉閣首席分區市務董事彭錦添稱，盈翠半島的3房戶查詢量按周增加約2成，查詢者

...

欄名 : 封面故事

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