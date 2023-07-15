放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色

金管局上周五（7日）宣布放寬樓價$1,500萬以下住宅的按揭成數至最高7成，為2009年推出逆周期後，約14年以來首次；惟此舉並未刺激二手市況，不少受惠屋苑的睇樓及查詢量仍然低迷之餘，亦未錄得新增成交

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