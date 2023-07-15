放寬按揭刺激力度有限 二手交投未見起色 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 金管局上周五（7日）宣布放寬樓價$1,500萬以下住宅的按揭成數至最高7成，為2009年推出逆周期後，約14年以來首次；惟此舉並未刺激二手市況，不少受惠屋苑的睇樓及查詢量仍然低迷之餘，亦未錄得新增成交 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 今日 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 今日 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 今日 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 今日 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 你可能感興趣 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 今日 01:00 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 今日 01:00 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 01:00 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 最新專欄文章 更多 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 今日 盈翠半島海景3房 受同區換樓客歡迎 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 今日 名城查詢量增1成 3房套叫價$1,300萬起 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 今日 維港灣轉買為租增 本月仍未開齋 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 今日 太古城寬按後未錄成交 3房$1,200萬入場 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 今日 樓價$1,500萬或以下可借7成 無需按揭保險 上車盤 放盤 按揭貸款 香港金融管理局