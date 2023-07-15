油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 金管局放寬住宅按揭成數，為下半年樓市打入強心針，發展商紛趁勢推盤，其中，長實油塘親海駅，率先推出第2期應市，項目涉658伙，已在周五（14日）上載樓書，將於下周開放示範單位，以及公布首張價單。 長實營業 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 今日 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 2023/07/01 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 2023/06/10 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 2023/06/10 鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 2023/06/03 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 一手市場 親海駅II 洪水橋 北部都會區 銷售安排 豪宅