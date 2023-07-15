油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙

金管局放寬住宅按揭成數，為下半年樓市打入強心針，發展商紛趁勢推盤，其中，長實油塘親海駅，率先推出第2期應市，項目涉658伙，已在周五（14日）上載樓書，將於下周開放示範單位，以及公布首張價單。

長實營業

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