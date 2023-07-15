洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 近年政府大力拓展北部都會區，洪水橋作為主要中心點，並發展成核心商務區，隨着區內交通、基建配套不斷升級，加上深化與內地前海的聯繫，區內私樓可望直接受惠，樓價亦具升值潛力。 政府早前已公布，洪水橋對外交通將 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 今日 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 2023/07/01 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 2023/06/10 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 2023/06/10 鴨脷洲弦岸月內開價 首推不少於50伙 最細面積205呎起 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 2023/06/03 筲箕灣傲華涉156伙 主打1房 擬本月登場 洪水橋