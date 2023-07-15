洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏

近年政府大力拓展北部都會區，洪水橋作為主要中心點，並發展成核心商務區，隨着區內交通、基建配套不斷升級，加上深化與內地前海的聯繫，區內私樓可望直接受惠，樓價亦具升值潛力。

政府早前已公布，洪水橋對外交通將

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