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洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏

置業家居 2023/07/15

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近年政府大力拓展北部都會區，洪水橋作為主要中心點，並發展成核心商務區，隨着區內交通、基建配套不斷升級，加上深化與內地前海的聯繫，區內私樓可望直接受惠，樓價亦具升值潛力。

政府早前已公布，洪水橋對外交通將

...

欄名 : 新盤速遞

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