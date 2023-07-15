年初港府撤銷所有防疫措施以及恢復通關後，樓市一度出現「小陽春」，並且量價齊升。惟次季樓市再度轉趨冷靜，交投出現膠着狀態。另外，美國連番加息及港息一直高企，市況未明朗化，市民入市意慾轉趨保守，連帶影響下，按揭市場交投亦逐漸放緩。筆者從以下方向概括今年上半年的樓按市場。

投資氣氛審慎 樓按市場再度放緩

次季復甦步伐減弱，樓市交投放緩，按揭宗數亦相應回落，根據土地註冊處及經絡按揭轉介研究部資料顯示，今年首半年現樓按揭宗數錄得40,440宗，創近3年的首半年新低；首半年樓花按揭宗數則錄得669宗，創近17年的首半年新低。另外，根據金管局資料顯示，首5個月新取用按揭宗數及金額為19,993宗及$937.79億，金額創近7年的首5月新低，宗數更創自1997年有記錄以來的首5月新低。

美息加3次 HIBOR創近16年新高

去年美聯儲啟動加息周期，並於今年2月、3月及5月份各加息0.25厘。香港方面，本港銀行於今年5月份上調一次最優惠利率（P）0.125厘。而港美息口差距擴寬，銀行結餘進一步下降至約$449億港元，一個月HIBOR亦升勢凌厲，6月份曾升破5.1厘創近16年新高。受HIBOR高企及銀行加P的影響，現時一般新造按揭客戶的按息水平已進一步升至3.5厘水平。

銀行按揭競爭白熱化現金回贈屢創新高

上半年按揭數字未如理想，銀行為爭取按揭業務，相繼推出各項優惠吸客，當中現金回贈更不斷上調至現時2.8%，創自2007年經絡按揭有記錄以來即逾16年的新高。

新盤主導市場新批一手按揭佔比創逾9年新高

次季市場聚焦一手新盤，多個大型新盤銷情理想，同時帶動一手按揭佔比上升，根據金管局資料顯示，5月份新批出按揭宗數當中，一手按揭佔整體新批出按揭比例的27.5%，創逾9年的新高。受「林鄭PLAN」及「波叔PLAN」帶動下，一手新盤買家傾向選用建期付款並透過高成數按揭上車，根據香港按揭證券有限公司資料顯示，今年5月份新批出按揭保險計劃貸款宗數當中，31%為一手按揭，佔比連升2月，創4年新高。

▲ 美國連番加息及港息一直高企，令市民入市意慾轉趨保守，連帶影響下，今年上半年按揭市場交投亦逐漸放緩。