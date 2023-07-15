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中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起

置業家居 2023/07/15

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位於中山坦洲鎮的大型住宅項目中澳春城，新近推出4期單位，名為中澳‧柏悅，項目以位置優越、低密度、樓距寬、人車分流為賣點，單位戶型以3、4房為主，雙露台設計，可享園林及河景。

項目地處坦洲環市南路地段，距

...

欄名 : 大灣區樓市

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