中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 位於中山坦洲鎮的大型住宅項目中澳春城，新近推出4期單位，名為中澳‧柏悅，項目以位置優越、低密度、樓距寬、人車分流為賣點，單位戶型以3、4房為主，雙露台設計，可享園林及河景。 項目地處坦洲環市南路地段，距 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 2023/06/24 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 2023/06/17 東海富滙豪庭 港推售30伙 已屆現樓 折實價￥647萬起 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 2023/06/03 兆鑫匯金廣場推30伙商務公寓 連裝修總價￥308萬起 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 2023/05/20 珠光新城生活配套完善 現樓售￥90萬起 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 2023/05/13 華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 人民幣 樓價 珠海 港珠澳大橋 中山