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倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場

置業家居 2023/07/15

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近年不少港人家庭移居英國倫敦，主要鍾情當地經濟發展及教育配套。目前當地正有大型住宅項目Hayes Village在港推售，備有1,500伙，賣點為兼享高度綠化的生活環境及完善配套，1房戶售價約$

...

欄名 : 海外置業

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