倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 近年不少港人家庭移居英國倫敦，主要鍾情當地經濟發展及教育配套。目前當地正有大型住宅項目Hayes Village在港推售，備有1,500伙，賣點為兼享高度綠化的生活環境及完善配套，1房戶售價約$ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 2023/07/08 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 2023/07/01 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 2023/06/24 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 2023/06/17 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 2023/06/10 倫敦South Quay Plaza, Harcourt Gardens盡覽金絲雀碼頭 配套完善 1房$726.3萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊