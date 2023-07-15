【推介3】Google研發Little Signals 增加感官互動 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 【金獎設計編輯推介】Little Signals由Google自家研發的小裝置，如擺設般毫無違和感。它最大的特色，是建立在Calm Technology基礎上，可無縫融入日常生活，令智能家居升級。6位 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 今日 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 今日 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 今日 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 今日 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 【推介5】Beem太陽能板 即插即用性價比高 今日 【推介5】Beem太陽能板 即插即用性價比高 你可能感興趣 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 今日 01:00 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 今日 01:00 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 今日 01:00 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 最新專欄文章 更多 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 今日 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 【推介5】Beem太陽能板 即插即用性價比高 今日 【推介5】Beem太陽能板 即插即用性價比高 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 今日 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 今日 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 今日 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 裝修設計 頒獎禮 家電