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【推介3】Google研發Little Signals 增加感官互動

置業家居 2023/07/15

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【金獎設計編輯推介】Little Signals由Google自家研發的小裝置，如擺設般毫無違和感。它最大的特色，是建立在Calm Technology基礎上，可無縫融入日常生活，令智能家居升級。6位

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欄名 : 家居頭條

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