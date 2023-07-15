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【推介5】Beem太陽能板 即插即用性價比高

置業家居 2023/07/15

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【金獎設計編輯推介】由法國新能源科技公司Nantes研發的太陽能板Beem，標榜易裝易拆、即插即用而且性價比高。它由4個相互連接的太陽能模組構成，每小時可產生300瓦電力，每塊只售707歐元，兌港元約

...

欄名 : 家居頭條

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