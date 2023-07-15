【推介5】Beem太陽能板 即插即用性價比高 置業家居 2023/07/15 分享： 分享： 【金獎設計編輯推介】由法國新能源科技公司Nantes研發的太陽能板Beem，標榜易裝易拆、即插即用而且性價比高。它由4個相互連接的太陽能模組構成，每小時可產生300瓦電力，每塊只售707歐元，兌港元約 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 今日 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 今日 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 今日 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 【推介3】Google研發Little Signals 增加感官互動 今日 【推介3】Google研發Little Signals 增加感官互動 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 今日 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 你可能感興趣 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 今日 01:00 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 今日 01:00 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 今日 01:00 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 最新專欄文章 更多 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 今日 iF Design Award 2023 遠矚未來科技潮流 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 今日 【推介4】gumpo枱凳組合 圓形枱面可轉動 【推介3】Google研發Little Signals 增加感官互動 今日 【推介3】Google研發Little Signals 增加感官互動 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 今日 【推介2】LG AeroFurniture 空氣清新茶几 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 今日 【推介1】巴西DN Apartment 活化70年代建築 家居 太陽能 建材 新能源 歐元 裝修設計 家電 頒獎禮