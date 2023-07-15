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沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅

副刊版 2023/07/15

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今個夏天，麗豪酒店會化身成熱情繽紛的「麗」園，更特意設計了一系列精采親子活動體驗，讓一家大細能在暑假盡情享受家庭樂。

由即日起至8月底，凡預訂酒店的繽「FUN」樂夏日親子住宿之旅的住客，可入住飽覽城門河

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欄名 : 新鮮熱辣

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