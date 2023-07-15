沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 副刊版 2023/07/15 分享： 分享： 今個夏天，麗豪酒店會化身成熱情繽紛的「麗」園，更特意設計了一系列精采親子活動體驗，讓一家大細能在暑假盡情享受家庭樂。 由即日起至8月底，凡預訂酒店的繽「FUN」樂夏日親子住宿之旅的住客，可入住飽覽城門河 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 今日 北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 2023/07/10 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 2023/07/05 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 2023/07/05 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 2023/07/03 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 酒店 餐廳 美食 澳門 沙田 親子活動 晚餐 瑜伽