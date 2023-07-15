北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱 副刊版 2023/07/15 分享： 分享： 北海道過江龍獲獎湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」，最近登陸旺角朗豪坊，沿用北海道總店的工業風設計，型格時尚，主攻年輕路綫。北海道札幌總店自2007年開幕以來一直大獲好評，被譽為北海道第一湯咖喱， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 今日 沙田麗豪酒店推出 繽FUN樂夏日親子住宿之旅 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 2023/07/10 帝京酒店推出夏日自助晚餐 雲集中西日經典美饌 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 2023/07/05 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 2023/07/05 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 2023/07/03 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 香港 日本 餐廳 美食 海鮮 北海道 朗豪坊 札幌