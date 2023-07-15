北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱

北海道過江龍獲獎湯咖喱專門店「Suage北海道湯咖喱」，最近登陸旺角朗豪坊，沿用北海道總店的工業風設計，型格時尚，主攻年輕路綫。北海道札幌總店自2007年開幕以來一直大獲好評，被譽為北海道第一湯咖喱，

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