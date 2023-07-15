善用拍賣形式 有效分配外勞就業權

據香港政府6月中報告稱，建築業缺乏1.5萬名工人和4,500名技術人員，預計到2027年，短缺將分別增至4萬名和8,500名。此外，機場在2024年底將出現1.6萬名工人的短缺，而交通運輸行業將缺3,600名公共交通司機。

為了解決這些短缺問題，政府宣布將直接輸入2萬名外來員工（分配1.2萬人於建築業，6,300人於航空業，而1,700人於公共交通業），並繞過現有的補充勞工計劃。日前香港政府宣布，運輸業輸入勞工計劃，可於下周一（17日）接受申請，7月30日截止，當局可於1至2個月內審批完成。

目前，補充勞工計劃允許外來員工在香港工作，但須在勞工顧問委員會建議下獲得勞工處處長批准。這個三方勞工顧問委員會由政府、僱主和工人的代表組成。

根據新的直接勞動力輸入計劃，僱主必須向每位外來工人支付不少於香港本地工人工資中位數的工資，並且每月向政府繳納400元的再培訓稅。此外僱主限於每兩名本地工人只能僱用一名外來工人。

政府應如何執行它所提議的直接輸入勞工計劃，為香港社會和經濟帶來最大之利益？

單方分配外勞 或衍「尋租」問題

政府應該考慮兩個因素，其一是即使是同一行業，每個企業對外勞工的需求未必相同；另一個因素是，願意來香港接受低工資的外勞供應量巨大。經濟學家會說，外勞的供給彈性很大。

就算在同一行業內，各企業的經營方法一般有所不同。有些自動化程度更高，管理也更好，而另一些則依賴傳統方法。外來員工對這些企業生產力的影響會有差別。理想情況下，外勞應該被分配到最能利用他們的企業。

明顯地，通過政府單方分配外勞配額很可能產生「尋租」甚至賄賂。外勞將極可能被分配予政府關係最好的僱主，而不是那些最能有效利用他們的僱主。

港輸入勞工計劃 宜3方向改變

外勞供應非常具彈性，這意味着他們會對在香港工作的機會進行激烈競爭，包括向中介人支付費用。外來工人在香港獲得的工資愈高，他們願意支付中介的費用就愈高。例如，新加坡雖然不規範外勞的工資，然而外勞在新加坡工作曾經支付中介3,700至8,800美元的招聘費。

考慮到各行各業僱主的經營方法差異，及外勞供應的彈性，香港政府應從3個方面改變直接輸入勞工計劃的執行。

首先，規定單一總配額為2萬個，而不是目前劃分為建築業1.2萬個、航空業6,300個、公共交通1,700個的子配額。其次，在規定適當的工作和住宿條件的情況下，讓僱主支付外勞任何願意接受的工資。第三，通過拍賣而不是通過行政命令來分配各行業外勞的僱傭權。

就像土地、移動無綫頻譜、的士牌照的拍賣一樣，外勞就業權的拍賣可以將有限的外勞配額最有經濟效率地分配給最需要的僱主。

各行業需求 拍賣機制易顯現

拍賣將確保香港從僱用外勞獲得最高的收益：可以通過投標之收入歸入庫房，也可以通過額外的生產力歸入僱主。特別是，它將削減中介的剝削，並消除「尋租」和賄賂機會。

此拍賣建議還將顯示各行業僱主真正的外勞人數需求，建築業也許比航空和公共交通行業更需要外勞；或者反之亦然。政策制定者很難知道真實情況，但拍賣機制很輕而易舉便能將之顯示。

據我所知，目前還未有別的政府以拍賣形式分配外勞就業權，要是香港政府能善而用之，這將會加強香港作為全球政策創新者的地位。

▲ 借鑑新加坡輸入外勞經驗，外勞工作曾向中介支付招聘費。作者認為，拍賣外勞就業權可將有限配額，最有效率地分配給最需要的僱主。（資料圖片）