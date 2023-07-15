美大學招生 「平權行動」公平嗎？

美國的大學招生政策受到實行了數十年的平權行動（affirmative action）所影響，原意是要促進多樣性和減少歧視，給予弱勢群體包括不同種族、少數族裔、女性及低收入家庭等學生的優待機會。

優待弱勢群體 政策引爭議

平權行動的起源可追溯至1961年，時任美國總統甘迺迪頒布行政命令並設立了平等就業機會委員會。之後多年，平權行動成為大學招生過程的重要組成部分。

美國最高法院早前裁定，大學招生政策不能把種族作為考量因素，而北卡羅來納大學和哈佛大學違反了憲法中的平等保護條款。

這議題複雜且具爭議性，多年來這項大學招生政策面對不少爭論，亦不時受到法律挑戰。中國和大多國家的大學在錄取學生時是基於考試成績，與美國這招生政策有很大分別。而在香港，受政府資助的大學按規定上限把非本地學生取錄限額定為20%，當中逾半來自內地，其他的來自世界各地。有些本地生感到這是種威脅，亦有些學生認為這可加強院校的國際性、多樣性和提升整體水平。

案中的原告方為非牟利組織「學生公平招生」（Students for Fair Admissions），提告哈佛大學和北卡羅來納大學，該組織聲稱有二萬多名成員包括家長和學生，他們認為平權措施招生有不公地方、違反憲法。

有些人認為平權行動糾正了歷史當中特別是對少數族裔的歧視行為，不少人曾因種族、族裔、社會經濟等原因被公立學校體制排擠。有一定數量的學校因經費不足，沒有足夠資源去滿足學生需求、難以支援同學們充分發揮學術潛力。就算有資優學生，這些學校也難以持續地培養同學去應付進入頂尖學府的挑戰。對他們而言，要獲取額外的學術支援例如額外的私人輔導以提高SAT或其他分數是不太可能。

哈佛傳承錄取制 被控違法

似乎大多美國人認為大學招生採用平權行動政策的做法並不公平。很多亞裔美國人及亞洲各地的學生都認同這觀點，認為通常要求他們比其他族裔的申請者取得更好的成績。

疫情後，反亞裔種族主義情緒不斷上升，起因是對病毒起源爭論，但這亦增加了亞裔人士的恐懼。中美關係緊張加劇、地緣政治等因素亦增加了人們不安情緒。

據自稱為無黨派事實庫的皮尤研究中心（Pew Research Center）最近調查，半數的美國成年人表示不認同大專院校和大學在招生時以學生的種族與族裔來作考量因素的平權政策。

隨着大學招生政策成為人們關注焦點，另一項招生政策傳承錄取制度（legacy admissions）亦受到挑戰。總部位於波士頓的非牟利組織「民權律師代表」（Lawyers for Civil Rights）上周向美國教育部民權辦公室提出申訴，指控哈佛大學傳承優先錄取違反了《民權法案》，是不公平的。雖未有結果，但似乎一些常春藤院校已開始取消政策。

可以確定的是，無論大學招生政策是基於成績又或怎樣的全面考量，都會對個人日後的發展方向，甚至日後的價值觀及對社會的貢獻產生很大影響。

中國清楚明白這點，在2019年國務院印發了《中國教育現代化2035》為教育領域設定發展方向。目標包括推動各級教育高水平高質量普及、提升一流人才培養與創新力、加快信息化時代教育變革、推進教育治理體系和治理能力現代化等。

隨着時代急速變化，教育需要不斷發展以滿足世界的要求。我們要提升人們的技能以符合時代所需，以應對作為全球公民所面臨的共同挑戰，減低教育上的差距以滿足人們的需求。

▲ 哈佛大學傳承優先錄取制度，被美國非牟利組織指控違反《民權法案》，是不公平的。（路透社資料圖片）