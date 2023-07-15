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修例提速造地 勿斷建造業營運鏈

評論 2023/07/15

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立法會三讀通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，本人和工程業界都是十分歡迎和支持的。但在日後實際操作過程中，當局必須解決配套措施，切勿斷絕建造業界營運鏈。

多管齊下拆牆鬆綁 精簡程序

目前，本港有一套詳盡的法例，以監管城市規劃、土地收回和開發可發展用地的不同程序。當初，這些法定要求是用以確保有關制度公正和專業，並適當考慮公眾或受影響人士的不同意見。但實際經驗顯示，執行這些法定程序所需要的時間往往很長，甚至與發展過程不成比例，以致各項相關流程愈拖愈慢、愈來愈無效率！例如，如果要將一幅非劃作住宅用途的土地，改為已平整並且可進行房屋發展建築工程的「熟地」，一般最少需要六年；而一些較大型及複雜的發展項目，需時就會更長。

本人多年來曾通過不同渠道，促請政府要與時俱進，積極拆牆鬆綁，改革沿用多年的制度和法例，完善規劃機制，壓縮流程，並優化跨部門之間的協調，以滿足廣大市民對於提速提量加快造地建屋的熱切期望。行政長官李家超在其上任後第一份《施政報告》中宣布，本屆政府會以多管齊下的方式，提升造地的速度和效率，包括精簡各項土地發展程序。當局提出《條例草案》正是為了施行相關建議。

當局強調，《條例草案》有5大修訂方向，包括：精簡及縮短法定時限、避免重複性質相近的程序、明確授權政府部門可同步進行不同程序、改善不一致或不清晰的安排、精簡雜項程序以更有效運用公共資源。

《條例草案》所涵蓋的主要內容，包括修訂《城市規劃條例》（第131章），以精簡並改善現有與城市規劃制度相關的某些法定程序；同時，修訂《收回土地條例》（第124章）及《土地徵用（管有業權）條例》（第130章），以改善關乎收回或徵用土地作公共用途的某些程序；還有修訂《前濱及海床（填海工程）條例》（第127章）、《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）及《鐵路條例》（第519章），以改善關乎進行工程的某些程序等。

回收棕地前 須解決配套措施

政府積極修改條例，精簡土地發展程序，提升造地的速度和效率，當然值得支持，但在具體規劃與發展的行動中，卻令位於工程建設最前綫的建造業，大受困擾。這問題源於政府回收棕地，以致很多在棕地上的支援建造業的公司，例如大型建築器材存放與維修，建築物料的儲存等等，失去營運空間。這些正在棕地作業的企業接獲政府收地通知，非常困惑、無所適從，沒有土地，營生中斷，行業如何生存？

日前我聯同一些建造業界代表與發展局會面，反映這嚴峻情況。我在會上敦促政府，第一，必須想方設法開發新土地，更改現有土地用途是無法解決根本問題。第二，在大力發展創科的當下，政府規劃不應只考慮未來產業，目前重要的產業用地亦不能忽視，應先作出妥善安排，否則提量、提速、提效、提質將成為空想。第三，有不少土地為私人擁有，政府應做好統籌角色，利用市場力量來解決土地不足問題。會上發展局官員回應正面，表示已成立專責專隊，幫助受影響業界尋覓土地，後續將與業界不同持份者溝通。

香港其實並不缺乏土地，不過，一千一百平方公里土地中，四分之三土地閒置，發展了的只有四分之一，包括棕地。造成的結果，香港缺乏的不止是房屋用地，經濟用地亦嚴重缺乏。

現時棕地上很多是不同行業供應鏈的重要環節，例如大型建築器材，包括挖泥機、鏟泥機、吊機等的存放及維修，和各種建築物料的儲存、前處理、運輸等。收回他們的土地，卻沒有新的土地讓他們繼續營生，建造行業又如何生存？還有誰可以建築起樓？所以，政府收回棕地前，必須解決配套措施，先考慮清楚如何提供新土地，讓被影響的企業繼續營生，避免業界營運鏈斷裂。

政府積極修改條例，提升造地的速度和效率，當然值得支持，但在具體規劃與發展的行動中，卻令位於工程建設最前綫的建造業，大受困擾。（資料圖片）

撰文 : 盧偉國 香港經濟民生聯盟主席、立法會議員（工程界）

欄名 : 評論

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