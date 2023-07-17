論房產發展項目的新理念，內地的阿那亞確值得關注，不僅上次提及的秦皇島海邊戲劇節成為話題，剛舉行的金山嶺大地藝術節，概念及執行上也頗令人眼前一亮。金山嶺這次項目，算是這品牌發展山居生活的試點，選的是靠近北京和承德的長城附近，這區近年也發展成北京人的後花園，有不少民宿進駐。

原理當然也是此前介紹過的在各天然山頭或大海邊舉辦，參考自日本瀨戶內及越後妻有那些藝術展，但在中國就潮流才剛開始。今次金山嶺的藝術展，起碼在網紅拍照方面是適合不過，大大的青草地上，零散分布不同裝置或大件雕塑，顏色與造型大膽，跟自然環境既有衝突亦不乏和諧。新的建築群，當然有些是較搶眼球的奇形怪狀，但總體上拒絕了更傳統及一成不變的平淡小鎮模式，正是「唔住得都睇得」。

除此有不定期的音樂會、茶道會、展覽等，先不論展示或演出的質素如何，但以體量及知名度而言，把房產、文創、旅遊、藝術節、音樂會融合為一，且美學可以，已做到中國先河。

打個易懂的比喻，人家開發樓盤，是把整個社區以文化藝術包裝，等如你在新界大西北或離島弄個新盤的話，它除了賣樓之外，是一整個文化藝術生活配套及定期節慶，整個元朗山頭，或離島海邊，會有大面積的空間作為藝術展及旅遊場地。搞到就算不在社區內住，都會嚮往那裏的氛圍，假日冒名而來。