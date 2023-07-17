剛提議豬膶米綫為減磅之選，Ray便緊張地問：「內臟？該屬不健康嗎？會引致高膽固醇，也會引發高尿酸和痛風。我爸爸有這些病患，高危的我還是小心為上！」

「豬膶的確屬高嘌呤食物，患高尿酸或痛風人士需盡量避免，以免引發痛風。但是，沒有患高尿酸或痛風的你，則毋須戒除任何食物，只要維持理想體重和體脂、多喝水、避免飲酒、飲食均衡、定期做身體檢查，便能降低患上這個病的風險。」我向他解釋。

「真的嗎？我還以為內臟是萬惡之源。」Ray說道。

「導致高膽固醇的元兇，其實是高飽和脂肪和反式脂肪食物，雖膳食中的膽固醇攝取也應愈少愈好，但豬膶含高鐵質、維他命A、葉酸、硒質；能維持能量系統、眼睛健康、抗氧化、腦部健康及生育健康，這麼高營養價值的豬膶是值得間中進食的食物。另外，其他低脂內臟還包括豬肚和牛柏葉；而豬紅、鴨血，除了低脂外，更富含高鐵質，也宜適量進食。當然，亦應進食多種類其他肉類和豆類，以確保營養均衡。」

Ray鬆了一口氣，說道：「你這樣清楚說明，我也放心選擇了。」

「不過，孕婦和哺乳媽媽則要慎吃，由於每三両豬膶含約七千八百微克維他命A，而孕婦和哺乳的婦女每日建議攝取量分別是七百七十及一千三百微克，而上限則是三千微克，過量攝取會導致新生兒出現先天性缺陷。由於豬膶的維他命A含量很高，所以吃很小分量便會超標，加上不少孕婦也有吃含維他命A的綜合營養補充劑，因此懷孕期即使很想吃豬膶都是可免則免。」