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蟹肉炒飯令人回味

副刊版 2023/07/17

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寫曼谷，迴響竟甚多，《在曼谷必做和不做的事》刊出後，不停接到友人詢問：「可否介紹多些心水食肆？」有些乾脆要求：「將你個行程copy俾我，我會照辦煮碗日日跟足！」我當然樂意廣傳，不消一個下午，已有友人告知：「機票酒店已book，跟足你的推介！」在此強調，不同人有不同要求，友人口味跟我相似，才用以作參考；加上去得多，自然知道哪些得獎食肆乃實至名歸、哪些是虛有其名。

先說一家在我眼中非常中伏的米芝蓮街頭美食推介餐廳，很多專攻泰國的YouTuber都有介紹，個個慕名而去，要排隊要拿籌，閒閒哋等逾兩小時，等咁耐食乜呢？一大鍋即食麵加不同海鮮配料，味道和材料都是一般過一般，其他小炒也平凡過平凡，最大賣點是便宜。老老實實，屆此人生階段，不為打卡、不想湊熱鬧，肚皮有quota，貴精不貴多，值得才會吃落肚，最多之後多跑兩圈消脂；若不值得的，何必花時間排隊還要食堆平價三高食物？﹗

曼谷要食好嘢，不一定只去五星酒店高檔餐廳，有很多泰國地道地舖食肆也很出色，其中一間位於Ekkamai的Here Hai是我的必去食店（建議用Grab搭的士，直接到達門口，若搭BTS在Ekkamai站下車，要行十五分鐘才到）。該店的蟹肉炒飯是必吃之選，那個炒飯，Oh~~飯粒炒到粒粒通透乾身，夾雜鑊氣和油香，底部還有焦香和蛋香，非常惹味。鋪滿炒飯上面（是真正鋪滿！）的，是啖啖鮮拆蟹肉，就是這個蟹肉炒飯，可令非常討厭排隊、見長龍即掉頭走的我，心甘情願地在街頭等了四十五分鐘。下次再飛，仍然會排，那是我唯一會站在街頭呆等的食肆，無論等到有幾火起，只要埋位吃一啖蟹肉炒飯，條氣馬上順番晒！此店無時無刻排長龍，現在已不接受預早訂位，它早上十時開始營業，建議最好十時前去到門口，那或許有機會不用排隊。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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