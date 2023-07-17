OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI 行政人員版 2023/07/17 分享： 分享： ChatGPT掀起生成式AI狂潮，技術尤其對撰寫內容有幫助。雖然早前有新聞業界公司控訴ChatGPT會虛構新聞報道，可是仍有業界公司期望探索相關生成式AI功能。ChatGPT背後開發商OpenAI的合 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 今日 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 2023/07/14 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 2023/07/14 馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 2023/07/13 Nothing Phone(2)登場 最快周六有貨售5499元起 IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 2023/07/13 IBM新雲服務系統 擬採自研AI芯片 產品 人工智能