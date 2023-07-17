OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI

ChatGPT掀起生成式AI狂潮，技術尤其對撰寫內容有幫助。雖然早前有新聞業界公司控訴ChatGPT會虛構新聞報道，可是仍有業界公司期望探索相關生成式AI功能。ChatGPT背後開發商OpenAI的合

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