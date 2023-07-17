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明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機

行政人員版 2023/07/17

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日本明治近日推出特別企劃，邀請日本設計師ミチル以明治旗下經典食品作為靈感設計，創作出一系列有趣的日常生活雜貨。目前已推出的兩款用品，包括明治牛奶造型塗改液，以及蘑菇朱古力無綫藍牙耳機。

其中，無綫藍牙耳

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欄名 : 科技新知

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