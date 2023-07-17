辯證看待香港公務員「辭職潮」

特區政府公務員事務局最新公布的數據顯示，2022/23年度有10,126名公務員離職，為香港回歸以來最高。對比一下2017至2022年公務員離職的數據，分別是8,616人、8,557人、8,311人、8,494人、10,487人。可以看出，2021/22年度和2022/23年度離職人數逾萬人，達到了高峰。

公務員離職人員當中6成多是因年齡原因的正常退休，但辭職人員近年來也明顯升高。2022/23年度，有3,863名公務員辭職。對比一下過去兩年公務員辭職人數，2021/22年度為3,734，2020/21年度為1,863人。

若以2022/23之初有17.6萬公務員計，該年度公務員辭職率為2.2%。另外，同期政府聘用10,198名新公務員，略高於離職公務員。

對公務員「辭職潮」，坊間的看法頗多，眾說紛紜。筆者認為，應該辯證地看待此事。其一，公務員辭職的原因是多方面的，不是單一的；其二，部分公務員辭職不見得是壞事，恰恰有利於公務員隊伍「強筋壯骨」、提升行政效能。

移民是主因 辭職非壞事

辭職公務員當中，很大一部分人是因為移民，主要去向是英國、加拿大、美國、澳洲等國。他們選擇離開香港，主要是認為香港國安法實施後，香港的社會環境「不自由」，香港公務員「更不自由」。一些人認為，不能接受「宣誓效忠」，在「政治中立」和「宣誓效忠」之間糾結很久，最終選擇了離開。

這部分人辭職其實並非壞事。香港公務員隊伍承接了港英時代的「衣鉢」，回歸以來沒有根本性地改變。在2019年修例風波期間出現了許多奇葩現象，當示威者暴力襲擊政府總部時，許多公務員表現得若無其事，與己無關。有的公務員以政治中立為由，消極或拒絕執行法定職責，甚至有公務員充當「內鬼」，為暴徒襲擊警察提供情報，濫用職權支持或包庇「港獨」、「黑暴」、「攬炒」活動。公務員不忠誠於自己供職的政府，吃裏扒外，令人不可思議！

香港基本法第99條規定，「公務人員必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。」香港《公務員守則》規定，「不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務。」、「當在任政府作出政策和行動決定後，不論個人意見如何，公務員必須全心全力支持，執行有關的決定。」

由此可見，「效忠政府」是政治中立的前提。政治中立是指公務員不能讓自己政治觀點影響工作，而不是對特區政府的決策不執行，保持中立。

那些不願效忠特區政府而辭職的公務員，那些不看好香港未來發展而辭職移民的公務員，其實也不值得挽留。這部分人的離開，更有利於提升公務員隊伍的整體素養，有利於打造一支符合基本法要求的公務員隊伍。

對於公務員辭職潮，還應放在香港人口流失的大環境中分析。2022年底香港人口約為733.32萬，比2012年同期人口減少約6.83萬，年跌0.9%。2022年共有6萬名香港居民淨移出，是2021年的約2.1倍。2022年10月，行政長官李家超在發表其首份施政報告中承認，香港勞動人口在過去兩年流失約14萬。2023年5月初，特區政府稅務局介紹個人報稅工作時透露，過去兩個財政年度，香港少發了24萬份個人報稅表。另外，2022至23財年有5.61萬宗離境清稅申請，上個財年則是5.65萬宗，兩年合共11.26萬宗。

私企「搶人才」 盯上公務員

香港整體上人口流失，導致私營企業人才短缺。有調查顯示，辭職的公務員中有很大一部分流入了私營企業。如果說疫情3年期間，一些企業定單並不飽和，人才短缺影響不大的話，那麼隨着疫後經濟恢復，生意整體上好起來了，私營企業對人才的需求急劇增加。瞄准35歲以下的年輕公務員搶人才，成為部分企業的選項之一。

站在私營企業的角度看，聘用離職的年輕公務員有至少有3大好處：一是年輕人可塑性強，容易適應新職場；二是從學歷、能力來看，公務員整體上基本素質好；三是公務員熟悉香港的社會環境，與外來人才相比，不存在適應期，可以說「近水解近渴」。

對於這部分人辭職，只能說「人各有志」，換一個「賽道」，繼續為香港發展效力，不失為一件好事。

提升行政效能 公務員壓力大

眾所周知，從中央政府到普通市民，對李家超和第六屆特區政府寄予厚望。輿論普遍認為，由於「行政主導」得到落實，本屆政府是回歸以來權力最大的一屆政府，如果再幹不出點名堂，既對不起中央，也對不住市民。因此，李家超就任後着力建設「有為政府」，提升政府效能，把企業常用的績效考核體系也引入了政府管理。可以想像，如今的公務員再也不像以往那麼好當，工作壓力相當大。

過往政府公務員的「程序意識」非常強，這固然有很多好處，但事情不分輕重緩急，全部按照一個模子走「關口」，一份文件要「走」幾個星期，才會到達首長級官員手中；現在要講求效率，區分不同情況「提速」，工作節奏快了。

過往政府公務員「界限意識」十分清晰，這有利於各司其職，但也帶來一些弊端，公務員多幹一點事情都不願意，就算在緊急情況下，還是按時下班，照常休假，在香港抗擊第5波疫情期間，這一現象表現得特別明顯。現在，政府成立了許多跨部門小組，各部門聯合攻難關，特殊時候也有特殊要求，工作強度大了。

過往，公務員福利待遇好，被認為是「鐵飯碗」，新一屆政府就任後更新了《公務員守則》，強化賞罰制度和退出制度，按照現在的機制，對工作表現達「不滿意」程度的公務員，部門可啓動機制要求限期改善，否則會被要求離職。公務員的「鐵飯碗不鐵了」。

由此可以看出，部分公務員辭職是因為無法適應新的工作要求，這些人辭職，恰恰折射出政府的工作效能在提升，是值得欣慰的事情。

灣區吸引力增 年輕人選擇多

據特區政府的統計，25歲以下的公務員人數跌幅最大，這些人辭職後，有一部分去了內地，主要到粵港澳大灣區的廣東一方發展。廣東省的公務員和事業單位的薪資、機遇和生活環境等方面不比香港差，且內地放寬了港澳青年報考內地公務員和事業單位的條件，給港青多了一個選擇。

例如2020年12月深圳在專項招錄公務員考試中，首次設置5個定向港澳選拔職位，辦公地點均在福田、羅湖、南山等市中心區域，這些區域都有口岸和香港相接。便利的交通、全新的環境、穩定的薪酬福利，吸引了不少港澳人士北上報考公務員。

除了報考內地公務員外，還有很多人到內地踏上了創業之路，進入企業發展。從整體發展態勢看，大灣區今後將成為粵港澳3地的共同家園，發展前景看好及機會增多，特別是深圳的前海合作區，在許多領域可以「先行先試」，給懷揣夢想的年輕人創業提供無限可能，令一些有志青年心嚮往之。

任何事情如果形成一股「潮」，都不是一個因素造成的，箇中原因很複雜，因此，不能把公務員「辭職潮」歸結於香港國安法。形成了一股「潮」，也未必就是壞事，潮起潮落，也可以蕩滌塵埃、淨化空氣。因此，對於香港公務員「辭職潮」不必過度擔憂。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍在今年4月考察香港時指出，「香港18萬公務員是特別行政區政府的骨幹力量，應當齊心協力、擔當實幹、忠誠履職。」這是中央對香港公務員隊伍建設明確提出了要求。

時下最重要的，是提升公務員隊伍履職盡責的能力，公務員的辭職和入職，也是一種正常的新陳代謝，不必過度關注。如何建設一支符合基本法要求的香港公務員隊伍，這才是最值得關注的。

▲ 作者認為，公務員的辭職和入職是一種正常的新陳代謝，不必過度關注。（資料圖片）