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俄烏戰局 步步邁向「基辛格結局」？

評論 2023/07/17

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俄烏鏖戰500日未夠喉，上周新聞多而雜亂，但最搶眼或非北約峰會，亦非俄羅斯僱傭兵集團瓦格納（Wagner Gorup）回克里姆林宮面聖，而是德國豹式坦克主炮、黃鼠狼步兵戰車製造商萊茵金屬（Rheinmetall）CEO放言，12周內到烏克蘭設廠，年產戰車400輛！

姑勿論365日生產400輛戰車，在德國也不知能否做到，德國人何不乾脆把工廠坐標，發給俄羅斯朋友就完事了？莫非他們未有直接參戰，這仗就把他們打懵了？以今天西方標準衡量，還真有這可能。

但還有一種可能：他們覺得3個月後，戰事有望大致平息？

平息俄烏戰爭 或「凍結衝突」

俄烏戰爭怎收科？理性分析基本都認為，最大機會如南北韓，只能打成所有人都不滿意的「凍結衝突」。

百歲老人、美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）權衡新的現實形勢下，主張北約接收烏克蘭，免其全副武裝當街童（因這不符西方利益），並默許俄羅斯保留一定土地（主要是克里米亞）為交換。這雖政治不正確，西方多少還是聽到了，只是當然不會這般「順攤」，現在還要力撑烏克蘭打回多少是多少，打完再談。

一枚硬幣有兩面，北約峰會為烏克蘭入約畫餅充饑，但今次畫得頗滋味。峰會宣言「烏克蘭未來在北約」，不再要烏必須完成「成員國行動計劃」，在政治、經濟、防務等範疇滿足西方口味方能加入，但並未邀請烏入約，更無說明條件或時間表路綫圖。喜劇演員、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）先是再次大罵給他武器的人，繼而變臉稱他們「務實挺烏」，西方傳媒歡呼「大團結，好嘢！」

不用諱言，對西方來說，烏克蘭本就和俄羅斯相差無幾，寡頭政經，貪污腐敗。北約放棄要求烏克蘭改革，不能說是微小讓步。但烏克蘭入約似近還遠，現在反而更不清楚要做甚麼，才可徵得30多國一致同意。

北約這麼別扭，因為內部矛盾未解決。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）雖一直認為西方對俄須有基本尊重，但近來似乎打起歐洲戰略自主、對美國反客為主的主意，響應東歐呼籲，提出北約應制定烏克蘭入約路綫圖，亦即明知不可為而為之。

美國於是急了，總統拜登（Joe Biden）在峰會前說了大白話：「烏克蘭在打仗還不能入約，否則我們全部人都要和俄羅斯打仗。」

烏需把仗打完 免拖北約落水

這是路人皆知的淺白道理，但難得北約老大親自認了。北約（實際是美國）想親近烏克蘭，讓她和老俄離婚，但是不會為了和她結婚而去擋拳頭、跟老俄決鬥的。這不是欺騙玩弄「傻白甜」感情的賤男是甚麼？大家不是老早叫你別碰她嗎？你肯聽又怎會弄成這樣？難為那傻白甜被打成殘疾人了（也永遠搞不清老美不是喜歡她，純粹想老俄家破人亡）！

因此，烏克蘭入約非不能，就是要先含淚把仗打完，並確保停火可以持續，才有資格。假如沒有可靠維和，隨時再打過，把北約拖落水，仍是不會有名份的。用澤連斯基的話：「相信安全情況穩定下來即可入約。」

也因此，西方與俄遲早要談判，解答烏克蘭加入北約、俄羅斯有甚麼好處的問題，如此方能產生大家都能接受的秩序，安全情況才會穩定下來。這顯然沒有時間表。

談判是要籌碼的，籌碼是計實力的，實力是講拳頭的。西方就算終須默許俄羅斯留些戰利品，也要令烏克蘭接受，肯定愈少愈好，這要視乎烏軍表現，西方現在能做的，就是武器能送盡送。

美供烏集束彈 背後3大考量

不過，烏克蘭「大反攻」打了一個半月，成果有目共睹，所收復土地對全綫微不足道，那個女的副防長天天說：「好戲在後頭」，已成一個梗。烏軍西式戰車沒有空中支援，面對俄軍地雷陣、火炮優勢、縱深防禦工事、武裝直升機打擊，若不血本無歸，物理學就不存在了（俄烏也不用打了，因為三體人快來了）。

西方坦克能給都給了，送戰機讓烏軍有空中支援，則同時要有制空、對敵防空壓制、戰術偵察、後勤保障等一條龍服務，太複雜，辦不到。還能給甚麼呢？集束彈，博一博吧。

集束彈即子母彈，炮彈中的霰彈。撇除是否「合法」爭議（中美俄烏印度等多國皆無加入禁用公約），美國此時給烏克蘭集束彈，考量有幾點。一，集束彈殺傷戰壕人員效果，確比單彈頭炮彈好。二，清庫存，清完補貨，讓軍火商持續吸血。三，美方不少人承認，拜登也說漏嘴，美國無炮彈了，就剩集束彈；這也是告訴烏克蘭，最後機會了，再打不贏別怪我。

那邊廂，俄羅斯雖渣，也不是吃素的。瓦格納頭目普里戈任（Yevgeny Prigozhin）「清君側」失敗，沒有流放白俄多久。克宮上周公布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在兵變後5日，即接見了普里戈任等35名造反派，後者表明維護普京、為俄而戰。

瓦格納兵變戲劇收科後再添戲劇一幕，不管這些人最終命運如何，普京都似大權在握，極速擺平了重大危機，凝聚了內部共識，還鏟平了瓦格納山頭。鳥盡弓藏，他現在用不着瓦格納不怕死向前衝進血肉磨坊，只要正規軍守住陣地即是贏。烏軍有集束彈？俄軍無嗎？標槍導彈、海馬斯火箭都非一招定乾坤神奇武器，集束彈更不是。

俄幾乎出意外 烏克蘭又如何？

按目前條件預測，烏軍接下來就算有較佳進展，也難打到克里米亞，而俄羅斯沒有全國動員進入戰時生產模式，難以來個防守反擊，戰局還是會僵持，西方槍炮則會用盡，雙方只剩談判一條路可走。若談得還不錯，俄羅斯得些地，烏克蘭入北約，互相看不順眼但勉強相安無事。屆時萊茵金屬赴烏生產戰車，忽然就變得合理了，只是3個月太樂觀。

能防止這「預設」結局發生的大概只有意外。俄羅斯就幾乎出了意外，所幸擺平了。烏克蘭呢？

正如俄需要用那些比普京更激、要求全民動員大幹一場的瓦格納，烏軍陣中最打得、最不惜「為理想獻身」的就是新納粹。假如澤連斯基向現實低頭，默許凍結衝突而不收復全境，這些人會否聽話？就怕烏方還有各路東歐、高加索、中亞、西方仇俄「志願軍」牛鬼蛇神，烏克蘭會變成另一敘利亞。

但這樣說對不起敘利亞。當地自美國走人、俄羅斯和土耳其修好後，混戰就逐漸平息，如今更在中國促成沙特阿拉伯與伊朗和解下，重回發展正軌！烏克蘭，你要帶眼識人啊！

美國總統拜登（左）坦言，烏克蘭在打仗還不能入北約，否則北約全部人都要和俄羅斯打仗。因此烏克蘭總統澤連斯基（右）相信，安全情況穩定下來即可入約。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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