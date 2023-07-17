荷里活廣場「夏日齊齊賞」 豪送約$200萬優惠券 VIC會員享2倍積分

收到第2輪消費券後，唔少人都急不及待走去Shopping。黛安收到風，荷里活廣場即日起至9月3日推出「夏日齊齊賞」，狂派約$200萬商戶優惠券！顧客喺活動期間逢星期五至日，於場內即日以電子貨幣消費滿$1,200或VIC會員憑120積分，即可換領$250指定商戶優惠券組合，當中包含5張指定商戶優惠券，包括「$50購物優惠券」2張、「$50時裝及美容優惠券」2張及「$50美食優惠券」1張，畀大家可以買得更盡興。

VIC會員更可尊享獨家獎賞，由即日至7月31日，VIC會員喺場內指定運動用品商戶以電子貨幣單一消費滿$200或以上，即賺「Summer Sports Double賞」嘅2倍VIC會員積分；而7月至9月期間嘅「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額（不少於$5萬）嘅VIC會員，更可分別獲得Anibull Sofa Collection $5,000現金券、Owell $4,500現金券及BEDDER zleep $4,000現金券！

本文轉載自《晴報》

▲ 以電子貨幣消費滿$1,200可換領指定商戶優惠券組合，包括購物、時裝及美容、美食合共5張HK$50商戶優惠券。