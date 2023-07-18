  • 28°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣州宜自駕吃

副刊版 2023/07/18

分享：

分享：

廣州二○二三年米芝蓮（內地譯米其林）餐廳評選又出爐，一如既往是引來好多食家及廣州人不平。評選的標準各異，有人不滿太平常，但不能否定起碼有一套標準去評價及做榜的認真度，這欄此前已多次剖析此評選和中菜飲食文化差異所在，在此就不重複了。

今次榜單尤為令坊間沒興趣，是因為變動實在太少，依然是沒有三星之外，二星的三家也沒變（御寶軒、泰安門和江餐廳），一星則只添了一家新的吃川菜的蘭亭永，計埋之前原有沒有落榜的十五家，這屆一星餐廳共十六家。當然也和疫情幾年消費及餐飲投入停滯有關。

廣州人之不順氣，比上海北京都嚴重得多，因為大家都認為廣州人最識飲識食，你不給獎只是你不懂，從而又有了一條廣傳的帖，叫「呵呵，廣州人不需要米其林指南」，當中的觀點其實頗反映老廣州的實際飲食觀。

譬如有說三千元人民幣一頓高級飯，比不上自駕到番禺吃豬雜粥，去順德吃水庫魚，還有街頭巷尾的雲吞麵、腸粉、點心、雞煲蟹等等。說的也沒錯，看來也只是各自有自己去的餐廳的飲食價值觀吧！但問題正是，這種廣州菜講究地道、當時得令，甚至要講門路，識得相熟老闆，好難標準化，每次去吃都可能有不同體驗，這正正就是難以入榜的原因，因為作為最初源起是給上路人的推薦，沒可能推介一家水準不穩的餐廳。

但說回頭，懂門路的話，廣州周邊實在太多好吃，特別適合自駕去魚塘、去農場即場活吃。試過幾次，都真是去到才揀好料，以至講笑說，當晚選的那隻雞也真不幸，如果我們不來，牠那天就大可逃過一劫，可知那種現場屠宰的習慣及鮮活。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

長城大地藝術節
2023/07/17
長城大地藝術節
抑鬱年輕化
2023/07/11
抑鬱年輕化
先菌子．後小人
2023/07/10
先菌子．後小人
App 的內循環
2023/07/04
App 的內循環
生育不吸引
2023/07/03
生育不吸引
廣州 旅遊資訊 餐飲 美食 李照興 人民幣

上一篇文章

高危糖尿病

下一篇文章

加沙：海邊消暑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？