廣州二○二三年米芝蓮（內地譯米其林）餐廳評選又出爐，一如既往是引來好多食家及廣州人不平。評選的標準各異，有人不滿太平常，但不能否定起碼有一套標準去評價及做榜的認真度，這欄此前已多次剖析此評選和中菜飲食文化差異所在，在此就不重複了。

今次榜單尤為令坊間沒興趣，是因為變動實在太少，依然是沒有三星之外，二星的三家也沒變（御寶軒、泰安門和江餐廳），一星則只添了一家新的吃川菜的蘭亭永，計埋之前原有沒有落榜的十五家，這屆一星餐廳共十六家。當然也和疫情幾年消費及餐飲投入停滯有關。

廣州人之不順氣，比上海北京都嚴重得多，因為大家都認為廣州人最識飲識食，你不給獎只是你不懂，從而又有了一條廣傳的帖，叫「呵呵，廣州人不需要米其林指南」，當中的觀點其實頗反映老廣州的實際飲食觀。

譬如有說三千元人民幣一頓高級飯，比不上自駕到番禺吃豬雜粥，去順德吃水庫魚，還有街頭巷尾的雲吞麵、腸粉、點心、雞煲蟹等等。說的也沒錯，看來也只是各自有自己去的餐廳的飲食價值觀吧！但問題正是，這種廣州菜講究地道、當時得令，甚至要講門路，識得相熟老闆，好難標準化，每次去吃都可能有不同體驗，這正正就是難以入榜的原因，因為作為最初源起是給上路人的推薦，沒可能推介一家水準不穩的餐廳。

但說回頭，懂門路的話，廣州周邊實在太多好吃，特別適合自駕去魚塘、去農場即場活吃。試過幾次，都真是去到才揀好料，以至講笑說，當晚選的那隻雞也真不幸，如果我們不來，牠那天就大可逃過一劫，可知那種現場屠宰的習慣及鮮活。