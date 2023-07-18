到澳洲旅遊，吃生蠔是少不了的節目，除了到魚市場買生蠔，大部分的餐廳，前菜均提供生蠔。

Bonnie說：「我平日沒有見過你吃生蠔，還以為你沒有這喜好。原來旅行中的你，真的很不同。」我說：「我會吃蠔，但生蠔並非常吃，一來在香港吃有點昂貴，另外，在自助餐的生蠔多是已經開好而放了一段時間，我較擔心食物安全，所以很少吃啊！」

侍應端上生蠔三味，原來在澳洲，他們吃前菜時，除了生蠔外，還會用其他兩種煮法製作的蠔，其中一款很有特色，配以用煙熏煙肉做材料的醬汁，味道有點似喼汁，英文名叫Worcestershire Sauce，酸酸辣辣的，可提升食慾，是個不錯的體驗。

「很多人也不知道，蠔是一種相當有營養的食材，牠的奧米加含量不錯，以同等分量的蠔肉計，蠔含有的奧米加三，也有三文魚的一半。另外，其鐵質並不低，每一百克（即半杯）蠔肉，已經有每天所需鐵質的四成。對減磅朋友而言，蠔肉的熱量相當低，半杯蠔肉只有約七十卡。較早前，人人在家工作的日子，很多戰友的雪櫃都常備急凍廣島蠔，用少許洋葱和薑煎煮蠔肉，再加點清酒和清湯，是個不錯的鮮甜湯底，無論配烏冬或素麵也很鮮味。有時也可用來煎蠔餅，伴飯也大讚。」我說。

阿Sa說：「沒想過蠔也是減肥食材，你剛才說的食譜很精采，可以試煮。」

我吃得滋味，說道：「這裏的蠔實在甜美，可以再叫一打嗎？」

Bonnie笑說：「你旅行時的胃口真不錯。」