全身推油按摩是我每周在港的例牌享受，去到泰國當然也不會錯過。按摩，每人口味不同，去得泰國做Spa，我的要求是：一、技師質素最重要；二、地方清潔度要超級衞生；三、空間感要夠大；四、整體的體驗要有種很pampering的感受；五、所用精油/產品要好。

由於我是「按摩精」，很多在曼谷的大小按摩店都試過，若只能推介一間的話，位於Sukhumvit的Infinity Wellbeing是首選。那裏的技師和環境拍得住五星級酒店的Spa（甚至比一些更好），最重要是技師質素平均，令人安心。此處設計走現代modern風，工作人員非常專業和友善，英語流利，會很細心講解每種精油的功能。房間有不同主題，最好出發前就預約。

若像我一樣，身體已習慣有力度的按摩，可嘗試兩小時的深層肌肉按摩（Infinity Deep Tissue），技師力度是強而有力但不是死按，她會幫顧客推開深層肌肉的結節（muscle knots），令身體的血氣運行得更流暢。兩小時非常高級和優質的享受，價錢約四、五百港元。若有時間，我特別推介它們的Spa Packages，包括：三十分鐘全身磨砂、九十分鐘自選全身按摩（輕柔按摩、精油按摩或深層肌肉按摩）及六十分鐘保濕面部按摩，全套服務約九百港元。

順帶一提，在曼谷按摩，要知道當地的貼士文化，技師底薪非常低，主要靠客人貼士幫補收入。一般五星級酒店或高質Spa店，給技師的貼士基本做法是按摩療程價錢的百分之十，若按摩療程為八百港元的話，那貼士就是八十港元。若是一般連鎖店或獨立小店，那基本貼士是一小時服務付一百泰銖，即是說，若按摩兩小時，那貼士就是二百泰銖（折合約四十五港元）。這些都是最基本的貼士起錶位，但若技師做得好，值得給更多。