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活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節

副刊版 2023/07/18

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每年農曆六月十三日是魯班先師寶誕，是三行包括木工、打石和泥水行業工人的傳統盛大節日，行內各大小工程公司均籌辦「老闆請食飯」大杯酒大塊肉慶祝。

今年更隆重其事，香港建造商會舉辦第一屆魯班節，行內有青年魯班

...

欄名 : 本地遊

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