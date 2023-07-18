活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節

每年農曆六月十三日是魯班先師寶誕，是三行包括木工、打石和泥水行業工人的傳統盛大節日，行內各大小工程公司均籌辦「老闆請食飯」大杯酒大塊肉慶祝。

今年更隆重其事，香港建造商會舉辦第一屆魯班節，行內有青年魯班

...