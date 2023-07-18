活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 副刊版 2023/07/18 分享： 分享： 每年農曆六月十三日是魯班先師寶誕，是三行包括木工、打石和泥水行業工人的傳統盛大節日，行內各大小工程公司均籌辦「老闆請食飯」大杯酒大塊肉慶祝。 今年更隆重其事，香港建造商會舉辦第一屆魯班節，行內有青年魯班 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 2023/07/08 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 2023/06/28 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 2023/06/27 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 2023/06/24 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 2023/06/20 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 香港 展覽 工作坊 興趣 建造 概念 行政管理 發展局