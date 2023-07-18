美步向艱難時刻 與華關係有望趨穩

這個世界的其中一項基本規律是，「有一利即有一弊」，利弊相隨，沒有全是壞處沒有好處的東西，也沒有全是好處沒有壞處的「永動機」。

美國在新冠疫情爆發後果斷出手，大量印鈔放水，保護了美國經濟和美國人民的生活，但是也種下了通貨膨脹高企的種子。因為美國除了高科技，已經沒有多少生產能力，放水刺激需求的同時，供應能力又無法同步跟上，供不應求下導致物價飛漲，可以算是為了經濟和民生穩定這個「利」，不得不忍受高通脹這個「弊」。

美天量放水 衍生多種惡果浮現

但是美國的「弊」還沒走完，甚至可以在一定程度上講，美國的「弊」還處在開始階段，才剛剛顯露出困難的苗頭，未來的困難可能還會加大。

表面上，美國在通脹急劇上升後快速加息，按最近美國公布的通脹數據看，美國6月通脹數據為3%，是兩年多最低水平；核心通脹增長4.8%，低於預期的5%，增幅同樣是兩年多來最低。看起來，美國加息抗通脹似乎已經取得不錯成績，美國經濟軟着陸有望，一些市場人士甚至已經在預期美國明年將重新開始減息以支持經濟，開啟新一輪增長周期。

不過實際上，美國天量放水的後遺症並不僅是高通脹一項，還有衍生很多其他惡果。而且即使僅就高通脹而言，市場一般也認為，6月的通脹數據低於預期雖然可喜，卻很大程度與基數效應有關（美國去年上半年物價漲幅較高），隨着下半年基數效應減弱，通脹很難持續大幅下降，可能進入一個通脹數據相對較高的橫行期，使得美國利率需要維持在高位一段較長時間。

利率維持在高位的時間愈長，對經濟的打擊就會愈大，經濟也就愈可能進入衰退，所以現在就憧憬美國經濟可以實現軟着陸，可以避過衰退，甚至開啟新一輪增長，很可能有點一廂情願了，美國經濟是否能避過衰退的問題，起碼在目前還沒有清晰答案。

去美元化成風 難吸外資買新債

更麻煩的是，美國還沒有解決天量放水後，如何給赤字融資的問題。前一段時間美國國會吵吵鬧鬧的國債上限問題，雖然以暫時撤銷國債上限的辦法，將炸藥包傳給了下屆政府，繞過了自身對國債施加的限制。不過，國債上限畢竟是美國政府可以自家解決的事情，相對而言不算太難。但是要發新國債給赤字融資，就不是美國政府可以一家話事的了。按2022年底的數據，境外投資者持有的美債佔比約為23%，在全球去美元化的大背景下，如何可以盡量吸引境外投資者投資美債，成為了美國政府順利實現財政循環的大問題。

一方面，美國聯儲局在加息收水收緊銀根，市場上的資金在減少，相應的美國境內可用於購買美債的資金也在減少；另一方面，美國將美元武器化，打擊了其他國家持有美元的信心，各國開始不同程度地推動去美元化和使用本幣進程，世界對美元的需求在減少，投資美債的資金當然也隨之減少；然而，在境內外投資美債資金都在減少的同時，美債發行的數量卻可能大幅增加，即使不考慮美國的赤字增加問題，單單高息之下的新增利息，據專家測算2023年新增利息接近1萬億美元，而美國2022年的聯邦財政收入也不過約4.9萬億美元。換言之，2023年單計美國需要支付的國債利息就約等於2022年美國聯邦政府財政收入的20%，美國財政的可持續性存在很大的隱憂。

如果美國無法吸引到足夠的美國國債買盤（可能性不小，原因是供過於求），那麼美國還有甚麼解決辦法？從理論上看，無非是3個：一是繼續加息，通過增加持有美債的回報吸引更多的增量資金；二是無可奈何之下，聯儲局再作馮婦，收水改放水，親自下場買美債；三是製造地緣政治風險，迫使資金流向美國避險，不過在俄烏戰爭消耗大量資源打成僵局後，美國估計沒有力量再開新局，這一招暫時可能用不上。

僅剩的兩個理論選擇其實都不是甚麼好辦法，因為繼續加息會損害美國經濟和民生，讓已經承受重壓的經濟更快滑向衰退，弄不好還會引發社會動盪。而且，很多國家不買美債是出於對美國制裁的擔心，純屬政治考慮，想用經濟誘因去改變政治想法，效果自然不會太好；而聯儲局下場買債再度放水，那麼本來就有些頑固的通貨膨脹自然動力大增，通脹就不可抑制了，照樣損害美國經濟和民生。而且聯儲局如果放棄對通脹的壓制，還會進一步損害聯儲局的信譽和全世界對美元的信心，加速美元霸權地位的衰落。

所以，只要美債不好賣，美國的政策就只能在差和更差中選擇，對美國相當不利。因此，美國最佳出路是努力忽悠全世界包括中國買美債，爭取不要出現美債無法順利銷售的局面。當然照正常情況，中國是沒有理由增持美債的，俄羅斯教訓在前，中國必須小心持有美債的風險。但是，世界上大部分的事情都離不開利弊的權衡，如果美國能夠給出讓中國滿意的對價，即使中國不增持美債，是否可以不減持或者放慢減持的節奏呢？並非完全沒有可能。

爭取中方合作 始可兼顧多目標

據最近的媒體報道，遭到美國封殺的華為完全依靠自己的技術能力，使用自己的半導體設計工具，並通過與中芯國際（SMIC）合作量產5G芯片，可能在今年底重回5G市場。如果這個消息為真，意味着美國科技圍堵中國徹底失敗。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍另據美國彭博社當地時間上周五（14日）報道，有知情人士表示，為阻止美國政府推出對華芯片出口新限制，美國3家芯片巨頭英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）及英偉達（Nvidia）公司的首席執行官計劃前往華盛頓，對拜登政府展開勸說。這些公司認為，切斷與中國這個最大市場的聯繫，會損害他們在推進技術方面的投資能力，並最終削弱美國的領導地位。

從宏觀看，雖然美國是中美博弈的優勢方，但美國現在正走向一個多個目標無法兼顧的困難境地，經濟、民生、債務、通脹、美元地位、科技圍堵等方面，需要的政策應對並不一致，甚至完全相反，如果沒有中國的合作，美國處理問題的難度恐怕會加劇。因此，美國對未來難題的對策大概一是拖延，盡量不要被迫做差和更差的選擇；二是加強和中國的溝通，看看能否不用支付對價或者僅僅支付一些微小的對價取得中國的合作。

在美國面對的困難逐漸暴露，愈來愈需要中國合作的情況下，中美關係進入一個相對平穩期的可能性上升了，因為美國要維護霸權和中國要發展之間的戰略衝突，短期中美關係有大改變的機會不大，但是，難有根本性好轉並不意味着中美關係只能惡化，在美國有求於中國的情況下，不惡化甚至爭取有些合作已經具備了一定可行基礎。

▲ 作者認為，在美國愈來愈需要中國合作的情況下，增加中美關係進入一個相對平穩期的可能性。（路透社資料圖片）