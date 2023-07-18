生成式AI商業化 版權爭議怎解決？

近日美國荷里活的演員工會發起大規模罷工，引起全球關注。雖然罷工主要是為了爭取薪酬改革，但工會同時提出了對AI相關技術的訴求，可見AI已經成為切實影響就業市場的重要因素。本文將會集中討論AI的版權爭議從何而來，政府對版權問題的取態，以及不同公司如何解決此問題。

付費版ChatGPT 顯商業化威力

簡單回顧一下基於transformer架構的AI的歷史，將有助理解為何到了現在才會爆發版權相關的爭議。現時用於語言內容生成的SOTA水準AI模型（如ChatGPT中的GPT-4），都是基於transformer架構搭建。這個架構於2017年由Google團隊提出，及後OpenAI在2018年基於transformer推出了GPT-1。在GPT-1之前，大部分的語言生成模型都是使用監督學習（supervised learning）的方式作訓練。這種方法的弊端在於需要人手標記訓練資料（如：標記出文件中不同詞語的詞性，以令模型懂得把詞語分類），以致訓練資料的量不會很大。同時，非transformer架構的模型（如：RNN或LSTM）都是順序模型（sequential model），需要很長時間訓練（不能有效利用大量GPU+HBM加速訓練過程），進一步限制模型可以使用的資料量。簡而言之，GPT-1之前的模型，不可能利用整個互聯網的所有文本作訓練。

然而，GPT-1提出了可以用自我監督學習（self-supervised learning）的方式訓練模型，令模型可以在毋須人手標記的情況下作預訓練（pre-training），從而學會語言的文法及不同詞彙的意思。GPT類模型在訓練時的平行屬性亦遠勝於過往的模型，因此可以用大量GPU加速訓練，令模型有能力接受更多資料。研究人員亦發現只要將模型變得更大（使用更多參數）及使用更多資料作訓練，便可以令模型變得比小模型更聰明。

因此，GPT系列模型及其對手，開始大規模從網絡上使用爬蟲程式，獲取整個互聯網的文本數據，以喂給模型作訓練。當中，或許會使用到不少具版權爭議網站的高價值文本，例如從Z-Library（用於下載電子書）或Sci-Hub（用於下載論文）獲取到的資料。雖然到了GPT-3及InstructGPT（ChatGPT的前身）之際，AI的文字生成能力已經非常強大，但因其使用上的限制及大致上免費的屬性，未能在大眾間廣泛傳播。直至ChatGPT在去年11月面世，以及今年2月推出ChatGPT Plus（付費版ChatGPT），才令大家領教到AI快速商業化的威力，以及隨之而來的版權爭議。

政策或傾向公司 非版權持有人

在法律問題上，一般而言，我認為美國法律大致遵循「法無禁止皆可為」的原則。因此，以基於極大量資料所訓練出的AI作牟利行為，目前應該沒有法例明令禁止，或是舉證相當困難。正如先前所述，具備接近甚至超越人類文字能力的AI在最近幾年才出現，或許仍有法律上的不少灰色地帶。而展望其他重點地區，歐盟亦於最近通過的人工智慧法案草案中提出關於版權的規定，當中要求AI公司提供一份「所使用訓練資料」的摘要，並未禁止公司使用具版權的資料作商業用途。當然，具體如何執行及解讀仍要看之後的裁決。在中國，網信辦亦於幾天前提出《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，列明訓練時要尊重知識版權及使用合法來源的資料。

雖然較難從各國的政策直接解讀該國的取態，但我猜測政策應該會更有利於AI公司，而非版權所有人。現時處於生成式AI商業化的早期，這些公司決定於何地開展業務，將很有可能大幅增強該國的整體生產力。舉例而言，以往一個人要學習新的知識或技能，往往要花費許多金錢及時間參加課程或自習。

以我個人自習的經驗為例，經常遇上不能明白的概念，拉慢學習進度。生成式AI對我（乃至很多人）的重要意義，正正在於有一個博學多才的AI老師提供個性化的學習提驗，顯著地提升了我的學習速度。之前的評論亦提及企業內部可以建立聊天機器人以大幅減省跨部門溝通成本，此處不再展開。因此，國家將會考慮過分嚴厲的政策或會嚇阻AI公司在該國部署AI模型，或會得不償失。畢竟，即便在現今用戶相對少的情況下（ChatGPT作為全球最受歡迎的生成式AI平台，月活用戶約為1億名），OpenAI亦已表明不希望用戶繼續高速增長，原因在於GPU短缺令公司未能有效處理用戶的訪問需求。

在頗長的一段時間，我認為AI模型仍將受限於硬件原因（主要為晶片的CoWoS先進封裝產能有限），未能完全自由地推出新功能及接收新用戶。因此，我認為被動的一方反而是政府，FOMO（Fear Of Missing Out）的心態或令他們不敢大幅收緊條例。

未獲准使用資料 研訓練AI遺忘

當然，AI公司絕不會坐以待斃，相反更會趁政策真空期「亡羊補牢」。OpenAI最近延長了與Shutterstock（一家主要的具版權圖片庫公司）的合作年期，確保其旗下的DALL-E文生圖模型可以使用Shutterstock上的圖片作訓練用途。Shutterstock同時亦設立了Contributor Fund，令內容創作者在其原創內容被OpenAI使用時，可以獲取一定的經濟回報，補償其創作的付出。

除了金錢回報，另一新興方法或許是令AI遺忘不獲准使用的資料。最近Google宣布舉辦第一屆Machine Unlearning（暫譯作機器遺忘）競賽，要求AI模型徹底忘記特定數據集的內容，但同時可以正常處理遺忘數據集以外的數據。競賽的部分目的在於遵重不同人的被遺忘權，即不同人有權要求搜尋引擎移除其個人的敏感或負面的資訊，使其他人不再可以尋找到這些資訊。

隨着更多人開始使用ChatGPT搜尋資訊（通常用於尋找時效性較低的資訊），以及版權擁有人或有權禁止AI使用其原創作品作訓練，機器遺忘或許亦是解決版權爭議的手段之一。無論如何，隨着AI進入商業化階段，版權爭議都是必須得到各方妥善解決的重大議題。

▲ ChatGPT在去年11月面世，以及今年2月推出付費版，令大家領教到AI快速商業化的威力，以及隨之而來的版權爭議。（路透社資料圖片）