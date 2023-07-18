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三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器

行政人員版 2023/07/18

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ChatGPT掀起全球應用生成式AI熱潮，三星（Samsung）早前引入ChatGPT輔助開發，雖然曾經因內部人為疏忽導致機密資料外洩，但隨後表示已加強安全設置。

據Android Authority最

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欄名 : 科技新知

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