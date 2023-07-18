三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 行政人員版 2023/07/18 分享： 分享： ChatGPT掀起全球應用生成式AI熱潮，三星（Samsung）早前引入ChatGPT輔助開發，雖然曾經因內部人為疏忽導致機密資料外洩，但隨後表示已加強安全設置。 據Android Authority最 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 今日 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 2023/07/17 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI 2023/07/17 OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 2023/07/14 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 2023/07/14 馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 商業 人工智能 創新科技及應用 Samsung Android