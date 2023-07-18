iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 行政人員版 2023/07/18 分享： 分享： 蘋果（Apple）iOS 17將於今秋推出，上周亦已推出iOS 17公開測試版（Public Beta）。 為慶祝昨日的世界Emoji日，蘋果將透過iOS 17在iPhone帶來全新Memoji與 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 今日 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 2023/07/17 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI 2023/07/17 OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 2023/07/14 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 2023/07/14 馬斯克成立新AI公司 X.AI團隊陣容強大 科技行業 Apple iPhone iOS Emoji 商業 IT技術