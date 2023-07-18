美心虛擬+實體手遊「eatie」 召集玩家體驗「食、玩、賞」任務

最近美心集團推出結合實體及虛擬美食嘅手機遊戲「eatie」，召集玩家體驗「食、玩、賞」任務，透過手機遊戲贏取實體獎賞！黛安聽聞，eatie係香港首個為玩家帶嚟「定位化體驗」嘅手機遊戲，以真實香港地圖投影至虛擬世界，將飲食集團旗下嘅餐飲品牌同招牌美食融入遊戲，玩家透過喺遊戲中嘅IP角色「Chef eatie」帶領下，參加唔同遊戲以贏取虛擬食材，並於虛擬食店利用指定數量嘅食材製作美食，完成遊戲後即可獲獎賞，包括實體店嘅免費禮品或折扣優惠。

Chef eatie每周仲會發出唔同任務，包括逢周一嘅「Pink Monday」、周五嘅「Hungry Friday」；玩家亦可於定期發布嘅限時任務「eatie Challenge」中，與其他玩家對戰，排名較高者有機會獲得滋味獎賞㗎。

即日起至8月31日，透過美心西餅、東海堂、美心MX及香港地實體店嘅專屬邀請碼成功下載、註冊及登入eatie，仲可獲「迎新大禮」，如電子餐飲禮券及新手遊戲禮品包。

本文轉載自《晴報》