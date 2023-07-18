生產力局  加強培訓及軟硬件支援  致力推動本港創科教育

香港經濟日報企業大獎2023：傑出創科教育培訓服務

近年，本港積極推動創科教育，於中、小學推廣STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學），希望培育更多本地的科技人才。香港生產力促進局（下稱生產力局）在推動創科教育和人才培育上不遺餘力，早前進行的「全港家長教師STEM 網上問卷調查2022」結果發現，超過80%家長認為孩子應從小接觸創科教育，亦有超過80%教育工作者認為個人在STEM方面的知識不足。因此，生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，將會加大力度推廣創科教育，提供更多教育工作者培訓及學校軟硬件支援，讓學生及家長更多機會接觸創科教育，培養對科技的興趣。

生產力局一直致力推廣創科生涯規劃的概念，當中涵蓋六大創科教育主題，包括航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技。同時，積極與教育界、創科界，以及STEAM教育工作者緊密合作，分別與不同院校、教育機構及科技企業簽署合作協議。此外，還定期舉辦TechEd 課程、親子工作坊、Boot Camp體驗營、科企參訪及家長講座等，加深教育工作者、學生和家長對科技發展相關人力需求的了解，讓創科教育更普及。

知創空間擁先進完善配套 助提升大眾對科技的興趣

生產力局和教聯會創科教育中心及香港理工大學持續進修學院早前共同發表「全港家長教師STEM網上問卷調查2022」，從家長及教師的角度了解推行和實施 STEM 創科教育上的現況及挑戰，並探討在培訓未來人才上的資源及政策支援。結果發現，超過80%家長認為孩子應從小接觸創科教育，亦有超過80%教育工作者認為個人在STEM方面的知識不足。因此，馮嘉寶表示生產力局將加大力度推廣創科教育，培養更多學生、家長和教育工作者對科技的興趣。

早於2017年，生產力局受香港特別行政區政府委託，成立了知創空間（Inno Space），旨在為本地大專院校、中、小學的學生、教育工作者以及家長，提供一個接觸創科教育和推動創新的平台，促進本地創科人才的發展。知創空間佔地8,000平方呎，由Inno Idea、Inno Prototype及Inno Network三個區域組成。知創空間設備完善，配備各款先進的高端軟、硬件設施等。

響應《香港創新科技發展藍圖》 冀創科教育學習普及化

馮嘉寶表示，知創空間除了擁有先進完善的配套設施外，更響應《香港創新科技發展藍圖》，舉辦不同活動推動本地創科教育及人才培育。例如，在2022年12月在生產力大樓設立「TechEd Playground創科遊學館」，獲逾80家機構支持，當中包括教育界、青年團體、政府部門、社福界及商界，向業界及公眾展示超過20項最新的創科教育方案，實現智慧校園。開幕至今約6個多月，已超過2,500人參觀，當中包括20多間學校及團體預約參觀，非常成功。

此外，馮嘉寶提到為配合國家的航天科技發展，生產力局更開辦「青少年航天科普計劃」，培育航天科技領域的未來人才。計劃讓學員參與涵蓋包括模擬飛行訓練、太空科學、擴增實境 （AR）及虛擬實境（VR）、3D 打印及衛星原型製作五大範疇培訓及工作坊，並到珠海太空中心考察，親身體驗國家載人航天科技成果。馮嘉寶期望透過一系列培訓活動，能喚起青少年對航天科技領域的興趣，鼓勵他們將來投身相關行業。

未來，生產力局除加強推廣創科教育外，亦會於暑假舉辦一連兩天「創科遊學 玩轉暑假」活動，供學界、學生及家長探索最新的創科教育方案，包括航天科技、機械人工程、智慧城市、虛擬世界科技等，與各界攜手為香港創科產業培育人才，讓創科教育學習更普及，歡迎教育工作者、家長及同學報名參加。

詳情及網上登記︰

創科遊學玩轉暑假——教育日

2023年7月21日（五）

https://register.eventx.io/ae310e17-6f73-4535-8723-acb896fdb2ba?locale=zh_hk

創科遊學玩轉暑假——公眾日

2023年7月22日（六）

https://register.eventx.io/5f582443-5d12-4bcf-929d-b8df71caf60b?locale=zh_hk

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)