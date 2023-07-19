肩頸膊關係密切，活動功能息息相關，一者問題可繼發他處疼痛，或若能夠打破惡性循環，合理治理其一，亦能改善肩頸膊整體活動情況。以下將談談頸與肩胛，兩者結構如何連繫？處理上又有何需要注意地方？

肩胛與頸椎的骨間連繫頗為間接。從身體後側而論，肩胛依附肋骨胸壁之上，靠肌肉維持位置並控制動作，使肩胛能大幅度滑動於胸壁上；從前側而言，肩胛再通過肩峰、鎖骨及胸骨等，才連接上軀幹及脊骨。正如前述，肩肌主要依賴肌肉保持及控制位置與動作，故若肌力失衡，亦會更易引致肩胛錯位。

直接連接頸椎與肩胛骨肌肉，這包括耳熟能詳的上斜方肌，及較少人提到的提肩胛肌。兩者功能協助協調舉手過程中肩胛位置，亦即肩胛肱骨節律。所以肩胛活動受限，可致肩臂上舉幅度受限。椎骨問題可引致頸肩肌肉失常，肌力失衡。

曾有研究測量正常人與頸痛人士工作中肌肉活躍度，發現頸痛者上斜方肌及提肩胛肌比正常過度收縮，這解釋到頸椎病患者為何即使進行低體力要求工作，仍然容易誘發頸肩肌肉疼痛。

除引發頸椎肩胛間肌肉繃緊外，頸椎病亦可引致更廣泛肩胛活動失調。另一研究報告亦顯示頸椎病患者肩胛前鋸肌動作失調，這會影響正常肩臂協調動作，長遠會加促肩夾擊綜合症甚或五十肩出現。

即使頸與肩胛關係如此密切，這又是否意味每位頸痛患者皆要處理肩胛錯位問題？其實可先測試當修正肩胛位置後，觀察頸緊及痛楚變化與否。若頸痛與肩胛錯位有關，患者頸椎活動幅度及頸痛度會隨肩胛位改正而改善，而這亦意味肩胛運動應包括在頸椎病療程中。事實上，頸與肩胛貌合神亦合，肩頸結構密切關聯，萬不可頸痛只醫頸，忽略周邊姿勢及功能。

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