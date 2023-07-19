  • 28°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

頸痛與肩胛

副刊版 2023/07/19

分享：

分享：

肩頸膊關係密切，活動功能息息相關，一者問題可繼發他處疼痛，或若能夠打破惡性循環，合理治理其一，亦能改善肩頸膊整體活動情況。以下將談談頸與肩胛，兩者結構如何連繫？處理上又有何需要注意地方？

肩胛與頸椎的骨間連繫頗為間接。從身體後側而論，肩胛依附肋骨胸壁之上，靠肌肉維持位置並控制動作，使肩胛能大幅度滑動於胸壁上；從前側而言，肩胛再通過肩峰、鎖骨及胸骨等，才連接上軀幹及脊骨。正如前述，肩肌主要依賴肌肉保持及控制位置與動作，故若肌力失衡，亦會更易引致肩胛錯位。

直接連接頸椎與肩胛骨肌肉，這包括耳熟能詳的上斜方肌，及較少人提到的提肩胛肌。兩者功能協助協調舉手過程中肩胛位置，亦即肩胛肱骨節律。所以肩胛活動受限，可致肩臂上舉幅度受限。椎骨問題可引致頸肩肌肉失常，肌力失衡。

曾有研究測量正常人與頸痛人士工作中肌肉活躍度，發現頸痛者上斜方肌及提肩胛肌比正常過度收縮，這解釋到頸椎病患者為何即使進行低體力要求工作，仍然容易誘發頸肩肌肉疼痛。

除引發頸椎肩胛間肌肉繃緊外，頸椎病亦可引致更廣泛肩胛活動失調。另一研究報告亦顯示頸椎病患者肩胛前鋸肌動作失調，這會影響正常肩臂協調動作，長遠會加促肩夾擊綜合症甚或五十肩出現。

即使頸與肩胛關係如此密切，這又是否意味每位頸痛患者皆要處理肩胛錯位問題？其實可先測試當修正肩胛位置後，觀察頸緊及痛楚變化與否。若頸痛與肩胛錯位有關，患者頸椎活動幅度及頸痛度會隨肩胛位改正而改善，而這亦意味肩胛運動應包括在頸椎病療程中。事實上，頸與肩胛貌合神亦合，肩頸結構密切關聯，萬不可頸痛只醫頸，忽略周邊姿勢及功能。

（iStock）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

最新專欄文章 更多

非典型頸椎病
2023/07/12
非典型頸椎病
手麻痺非全因頸退化
2023/07/05
手麻痺非全因頸退化
頸源性頭痛新知
2023/06/28
頸源性頭痛新知
再談腎結石治療
2023/06/21
再談腎結石治療
談談腎結石
2023/06/14
談談腎結石
醫生 退休 伊利沙伯醫院 瑪嘉烈醫院 屯門醫院 律敦治醫院 葛量洪醫院 正能量

上一篇文章

35歲當醫院院長 劉少懷醫生開山劈石領航員

下一篇文章

澳門兩大名牌酒店登場 THE KARL LAGERFELD+銀河萊佛士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？